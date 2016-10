Mutmaßlicher Paris-Attentäter Abdeslams Anwälte legen Mandat nieder

Im September waren seine Anwälte noch optimistisch, dass der Terrorverdächtige Salah Abdeslam sich früher oder später zu seiner Rolle bei den Pariser Anschlägen am 13. November 2015 äußern würde. Einen Monat später haben sie nun genug vom Warten: Sie legten ihr Mandat nieder, weil Abdeslam weiterhin schweigt.

"Wir haben beide entschieden, auf die Verteidigung von Salah Abdeslam zu verzichten", sagte Frank Berton in einem Interview des Senders BFMTV. Er und sein belgischer Kollege Sven Mary seien überzeugt, dass der 27-jährige Verdächtige weiter von seinem Recht zu schweigen Gebrauch machen werde - dies habe er ihnen auch gesagt. "Was können wir da tun? Ich habe von Anfang an gesagt, wenn mein Mandant schweigt, lege ich seine Verteidigung nieder." Berton sagte zudem, Abdeslam werde "verrückt" durch die permanente Videoüberwachung in seiner Hochsicherheitszelle.

Abdeslam wird vorgeworfen, an den Pariser Attentaten mit 130 Toten beteiligt gewesen zu sein. Er soll einem Terrorkommando angehört haben, aus dem sich zwei Attentäter während eines Freundschaftsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich vor dem Stade de France in die Luft sprengten.

Nach Abdeslams Festnahme in Brüssel am 18. März war der 26-jährigen Belgier zunächst in seinem Heimatland in Gewahrsam. Ende April wurde der Islamist an Frankreich ausgeliefert.