Abgeschobener Salafist Was droht Sami A. in Tunesien?

Tunesien ist das einzige arabische Land, das nach dem sogenannten Arabischen Frühling von 2011 ernsthafte und substantielle Fortschritte in Richtung Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit unternommen hat. Das zeigt sich auch bei den Menschenrechten und im Umgang mit Gefangenen. Was bedeutet das für den Fall des abgeschobenen Gefährders Sami A.?

Die Verfassung von 2014 verbietet Folter ausdrücklich, durch Änderungen im Strafgesetzbuch sollen tunesische Bürger vor Misshandlungen durch staatliche Institutionen geschützt werden. Auch Menschenrechtsgruppen bescheinigen der Regierung in Tunis, dass sie das Thema ernst nimmt.

Seit März 2017 hat der Parlamentarische Ausschuss für Rechte, Freiheiten und Außenbeziehungen mehrfach zum Thema Folter getagt. An den Gesprächen nahmen Experten von Amnesty International und tunesische Menschenrechtsgruppen teil. Sie sollten unter anderem neue Foltervorwürfe prüfen.

"Die Misshandlungen gehen weiter"

Denn auch wenn sich die Zustände in der tunesischen Justiz seit dem Sturz von Langzeitdiktator Zine el-Abedine Ben Ali deutlich gebessert haben, klagen Anwälte und Menschenrechtler noch immer über Misshandlungen. "Folter ist entscheidend zurückgegangen", sagte vor wenigen Wochen Fathi Jarray, der Vorsitzende der Nationalen Behörde für Folterprävention. "Aber die Misshandlungen gehen weiter."

Die Vorwürfe richten sich besonders gegen Polizisten, die nach Festnahmen brutal gegen Demonstranten und angebliche Kriminelle vorgingen. Besonders kritisch seien die ersten 48 Stunden nach einer Festnahme. In diesem Zeitraum kann die Polizei den Kontakt zu Anwälten verbieten.

Daher fürchtet auch die deutsche Anwältin von Sami A., Seda Basay-Yildiz, Gewalt gegen ihren Mandanten. "Ich habe von anderen Abgeschobenen gehört, dass sie in den 48 Stunden ohne Anwalt geschlagen wurden", sagte Basay-Yildiz am Montag in Frankfurt.

A. wurde gleich nach seiner Ankunft in Tunesien am Freitag in Gewahrsam genommen und ist seither mehrfach vernommen wurden. Insgesamt darf A. nach tunesischem Recht bis zu 15 Tage ohne Beschluss in Haft sitzen. Derzeit habe sie keinen Kontakt zu ihm, sagte Basay-Yildiz.

Seit 2015 gilt in Tunesien ein Ausnahmezustand

Die Tunesische Organisation gegen Folter (OCTT) zählte im vergangenen Jahr mehr als hundert Fälle von Folterungen, mindestens fünf Personen seien an den Folgen von Misshandlungen gestorben. Die Justiz hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr gegen 295 Sicherheitsbeamte Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, weil sie übergriffig geworden seien sollen. Gegen 58 Beamte liefen demnach Strafverfahren.

Für Aufsehen sorgte Anfang 2017 ein Offizier der Nationalpolizei, der in einer Fernsehsendung sagte, Folter sei unter Umständen notwendig, um Informationen von Verdächtigen zu erhalten.

Seit 2015 gilt in Tunesien zudem der Ausnahmezustand, der den Sicherheitsbehörden zusätzliche Macht und Befugnisse verliehen hat. Unter dem Vorwand des Anti-Terror-Kampfes werden mutmaßliche Islamisten und ihre Familien zu Tausenden von der Polizei schikaniert, eingeschüchtert, festgenommen und verhört - also Personen wie Sami A..

Grüne und Linke blockieren im Bundesrat

Die tunesische Justiz hat bereits deutlich gemacht, dass sie sich sehr für den abgeschobenen Salafisten interessiert: "Dieser Fall betrifft die Justiz Tunesiens", betont der Sprecher der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, Sofiène Sliti. Sein Land sei ein souveräner Staat ist und ermittele gegen den Salafisten.

Den tunesischen Behörden lägen seit Januar dieses Jahres Erkenntnisse vor, dass A. möglicherweise an "terroristischen Aktivitäten" in Deutschland und Afghanistan beteiligt gewesen sein soll, hieß es weiter.

Der Ausnahmezustand und die Foltervorwürfe gehören zu den Gründen dafür, dass die Bundesrepublik Tunesien bislang nicht als sogenanntes sicheres Herkunftsland eingestuft. Grüne und Linke blockieren bislang das vom Bundestag mit schwarz-roter Mehrheit bereits beschlossene Gesetz im Bundesrat.