Polit-Skandal in Südkorea Ermittler durchsuchen Samsung-Büros in Seoul

In Südkorea wird der Elektronikkonzern Samsung in die Polit-Affäre um Präsidentin Park Geun Hye hineingezogen. Im Zusammenhang mit dem Fall durchsuchten am Dienstag Ermittler Büros des Unternehmens, wie aus Kreisen der Staatsanwaltschaft verlautete.

Im Zentrum der Affäre steht Parks langjährige Freundin Choi Soon Sil. Sie soll ihre Beziehungen zu Park unter anderem dazu genutzt haben, um südkoreanische Unternehmen wie Samsung zu Spenden für von ihr gegründete gemeinnützige Stiftungen zu bewegen. Der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge wird nun geprüft, ob Samsung einer Tochter Chois unzulässige finanzielle Unterstützung gewährt habe.

Choi wird außerdem vorgeworfen, Einfluss auf die Regierungsarbeit Parks genommen zu haben. Choi wurde am vergangenen Donnerstag wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch festgenommen. Sie ist die Tochter des Sektengründers Choi Tae Min, der bis zu seinem Tod im Jahr 1994 Parks Mentor war.

Park hat im Zuge des Skandals bereits ihr Kabinett umgebildet und sich zwei Mal öffentlich entschuldigt. Da sie als Staatschefin ein "einsames Leben" führe, habe sie Chois Nähe gesucht, sagte sie in ihrer Ansprache ans Volk.

Die Umfragewerte der Präsidentin liegen inzwischen nur noch bei fünf Prozent. Das ist der niedrigste Wert, den ein Staatsoberhaupt in Südkorea je erzielte. Am Wochenende gab es in der Hauptstadt Seoul eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahre, Zehntausende Menschen forderten Parks Rücktritt.

Laut Yonhap wird Park an diesem Dienstag das Parlament besuchen. Dort wolle sie die Spitzen der Opposition treffen. Auch die haben die Präsidentin zum Rücktritt aufgerufen.