San Francisco Mit Hundekot und Flower Power gegen Rechte

Wenn sich am Wochenende Anhänger der amerikanischen Rechten in San Francisco treffen, werden sie mit zahlreichen Gegenaktionen konfrontiert werden. Am Samstag um 14 Uhr ist auf dem ehemaligen Flugplatz Crissy Field eine Versammlung angekündigt, veranstaltet wird sie von der Gruppierung "Patriot Prayer".

Die Erinnerungen an die rechtsextremen Ausschreitungen in der Universitätsstadt Charlottesville sind noch sehr frisch. Und so werden bereits zahlreiche Gegenaktionen geplant. Eine davon involviert Hundekot.

"Hinterlasst ein Geschenk für unsere Freunde der Alt-Right. Führt euern Hund zum Crissy Field, lasst ihn dort sein Geschäft verrichten und macht nicht hinter ihm sauber!" So steht es auf einer Facebook-Veranstaltungsseite. Knapp tausend Menschen haben dort angegeben, sich an der Aktion beteiligen zu wollen. Am Sonntag wolle man sich zudem treffen, um die Haufen wieder wegzuschaffen "und einander zu umarmen".

"Ich hatte dieses Bild im Kopf, von Alt-Right-Anhängern, die in den Haufen marschieren", sagte Initiator Tuffy Tuffington dem "Guardian". Es fühle sich an wie ein bisschen bürgerlicher Ungehorsam - ohne sich den Rechten unmittelbar gegenüberstellen zu müssen.

Laut "Guardian" ist es bei Versammlungen der "Patriot Prayer" regelmäßig zu gewalttätige Straßenkämpfen gekommen. Nun treffen sie sich in San Francisco, die Polizei dort sei in Alarmbereitschaft. Neben den Polizisten werde es aber auch Aktionen mit Clowns, Kajakfahrern und Kindern geben, um ein Zeichen gegen den Hass zu setzen.

Der Gründer von "Patriot Prayer" gibt hingegen an, man wolle mit Gruppierungen wie dem Ku-Klux-Klan oder Nazis nichts zu tun haben. Joey Gibson sagte Fox News, es werde am Wochenende darum gehen "Liebe und Frieden" in einer respektvollen Art zu verbreiten. "Es geht darum, Brücken zu bauen."

Flower Power

Wie der "San Francisco Examiner" berichtet, warnen Politiker in der Stadt - von Nancy Pelosi bis Bürgermeister Edwin Lee - vor dem Aufmarsch am Wochenende. In der Vergangenheit hätten die Veranstaltungen der "Patriot Prayer" wiederholt Neonazis und Anhänger der Alt-Right angezogen.

"Du hast eine große Anzahl von Menschen, die gerne losziehen würden um Nazis zu verhauen. Und dann hast du Leute, die sie am liebsten komplett ignorieren würden", sagte LGTB-Aktivist Cleve Jones dem "Guardian". "Und dazwischen hast du all das Kreative und die verrückten Ideen." Er selbst werde gemeinsam mit einer Drag-Queen eine Kundgebung und einen Marsch durch die Stadt veranstalten.

Eine andere Facebook-Gruppe ruft dazu auf, mit "Blumen gegen Faschismus" zu kämpfen. Menschen in San Francisco sollten so viele Schnittblumen wie möglich zu Crissy Field bringen, um sie den Anhängern der rechten Demonstration zu überreichen - auf eigene Gefahr, wie es heißt.

"Adopt A Nazi"

Auch die Jewish Bar Association in San Francisco will ein Zeichen gegen die Rechten setzen. Sie hat eine Kampagne mit dem Namen "Adopt-a-Nazi (Not Really)" gestartet: "Adoptier einen Nazi (nicht wirklich)". Damit soll Geld für eine gemeinnützige Aktivistengruppe gesammelt werden, die sich für Bürgerrechte und gegen Extremisten einsetzt. Bisher kamen dort binnen sieben Tagen 124.824 US-Dollar zusammen.

Die Idee zur Kampagne stammt laut NBC Los Angeles von Cody Harris. Er sei von der Geschichte um Wunsiedel inspiriert gewesen: In der deutschen Stadt findet regelmäßig eine Demonstration der Neonazi-Szene statt. Im Jahr 2014 hatte eine Bürgerinitiative den Marsch zu einer Art Spendenlauf umfunktioniert, das Geld ging anschließend an eine Anti-Extremismus-Organisation.