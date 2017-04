Sankt Petersburg Weiteres Opfer des U-Bahn-Anschlags gestorben

Neun Tage nach dem Bombenanschlag in der russischen Stadt Sankt Petersburg ist ein weiteres Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Insgesamt seien bei der Explosion 15 Menschen getötet worden, teilte Vize-Gouverneurin Anna Mitjanina auf Twitter mit.

Am 3. April war in der Millionenmetropole eine Bombe in einer fahrenden Metro explodiert. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. An dem Tag hielt sich auch Russlands Präsident Wladimir Putin in der Stadt auf, allerdings weit entfernt vom Anschlagsort.

Ende vergangener Woche waren in der Nähe von Moskau und in St. Petersburg acht Personen aus den zentralasiatischen Republiken Tadschikistan, Kirgistan und Usbekistan festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, an dem Metro-Anschlag beteiligt gewesen zu sein. Bei ihnen seien Waffen und in einer Wohnung auch ein Sprengsatz gefunden worden.

Der mutmaßliche Attentäter wurde bei dem Anschlag getötet. Es handelte sich laut russischen Ermittlern um den 22 Jahre alten Akbarschon Jalilow, der gebürtig aus Kirgistan stammt. Er hatte als Gastarbeiter in Sankt Petersburg gelebt und war seit 2011 russischer Staatsbürger.

Den Sprengsatz soll Jalilow in einem Rucksack bei sich gehabt haben. Seine DNA wurde auch an einem weiteren Sprengsatz gefunden, der in einem Metro-Bahnhof deponiert war, aber nicht detonierte.

Russische Medien zeigten zwei Tage nach dem Anschlag Fotos von abgetrennten Körperteilen Jalilows in der U-Bahn. In den Berichten wurde über eine mögliche Verbindung zur Terrormiliz "Islamischer Staat" spekuliert, allerdings ohne Belege. Ob der junge Muslim Jalilow sich tatsächlich radikalisiert hat und ob die Tat islamistisch motiviert war, ist noch unklar. Ein Bekenntnis islamistischer Gruppen gab es nicht.