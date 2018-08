Im Streit zwischen Saudi-Arabien und Kanada zeichnet sich weiter keine Entspannung ab. "Es gibt nichts zu vermitteln", sagte der saudi-arabische Außenminister Adel al-Dschubeir auf einer Pressekonferenz. "Es wurde ein Fehler gemacht, und er muss korrigiert werden." Er fügte hinzu, das Königreich ziehe weitere Maßnahmen gegen Kanada in Erwägung. Details nannte er nicht.

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau erklärte, sein Land werde auch weiterhin in Menschenrechtsfragen klare Worte finden, sei es zu Saudi-Arabien oder anderen Ländern. Den Streit mit Riad bezeichnete er als eine "diplomatische Meinungsverschiedenheit". Kanada wolle keine schlechten Beziehungen zu Saudi-Arabien.

Außenministerin Chrystia Freeland habe am Dienstag lange Gespräche mit ihrem saudi-arabischen Kollegen geführt, sagte Trudeau, ohne weitere Details zu nennen. Die diplomatischen Gespräche würden fortgesetzt. Er wiederhole aber, dass Kanada immer, in deutlichen und klaren Worten, öffentlich und vertraulich, die Fragen der Menschenrechte ansprechen werde.

Auch Freeland hatte am Montag bekräftigt, Kanada werde sich immer für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen, "dazu gehören auch Frauenrechte und die freie Meinungsäußerung auf der gesamten Welt". Angesichts der diplomatischen Krise sei man besorgt.

Saudi-Arabien hatte am Sonntag den kanadischen Botschafter Dennis Horak ausgewiesen und die Handelbeziehungen zu Kanada eingefroren. Anlass dafür war die Forderung Kanadas nach einer Freilassung von inhaftierten Bürgerrechtlern - aus Sicht des Königreichs hat sich Kanada damit eklatant und unzulässig in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt. Saudi-Arabien beendete zudem staatlich geförderte Programme in den Bereichen Bildung und Medizin. Verbunden damit sind Pläne, Tausende saudi-arabische Studenten und Patienten aus Kanada in anderen Ländern unterzubringen.

Einzelheiten dazu, warum die Aktivistinnen - darunter Samar Badawi - festgenommen wurden, nannte Außenminister al-Dschubeir nicht. Es gehe nicht um Menschenrechte, sondern es sei eine Sache der nationalen Sicherheit.

Das Vorgehen Saudi-Arabiens wird von Beobachtern als Versuch gesehen, andere Länder von der Kritik gegenüber dem Land abzuschrecken. Westliche Regierungen schwiegen zu der Krise bislang, während die arabischen Staaten sich auf die Seite Saudi-Arabiens stellten.

Aus den USA - traditionell ein enger Verbündeter Kanadas - gab es bisher nur eine kurze Erklärung zu der diplomatischen Krise. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, appellierte gleichermaßen an Kanada und Saudi-Arabien, ihren Streit beizulegen. "Wir können es nicht für sie tun."

Die "Washington Post" veröffentliche am Mittwoch einen Kommentar in englischer Sprache und denselben Text zudem in einer arabischen Version. Darin heißt es unter anderem, Kanada dürfe im Kampf für Menschenrechte nicht allein gelassen werden.