Saudi-Arabien Erstmals Frauen im Stadion

Frauen müssen verschleiert gehen, dürfen nicht Auto fahren - im konservativen Königreich Saudi-Arabien gelten strikte Regeln für das weibliche Geschlecht. Zum 87. Nationalfeiertag hat sich das Reich nun erstmals geöffnet: Am Wochenende gewährte es Frauen Zutritt zum König-Fahd-Stadion in der Hauptstadt Riad.

Hunderte Besucherinnen durften am Samstag in Begleitung ihrer Familien die Feierlichkeiten zum Jahrestag in der Sportarena verfolgen. Für das Ereignis wurde in dem Stadion, das rund 40.000 Menschen fasst, extra ein separater Bereich für Familien eingerichtet. Das Novum für Frauen hatte die staatliche Nachrichtenagentur SPA bereits in der Woche zuvor angekündigt.

Saudi-Arabien begeht seinen Nationalfeiertag mit landesweiten Konzerten, Tänzen und Feuerwerken. Mit ihnen will das Land den Nationalstolz festigen und die Lebensqualität erhöhen. Kronprinz Mohammed bin Salman hatte vergangenes Jahr die "Vision 2030" ins Leben gerufen, mit der er das Land reformieren und so Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig machen will.

"Es ist das erste Mal, dass ich in das Stadion gekommen bin, und ich fühle mich jetzt mehr wie eine saudi-arabische Bürgerin. Jetzt kann ich überall hingehen in meinem Land", sagte die 25-jährige Sultana, als sie mit ihren Freundinnen zur Feier ging. "Wenn Gott es will, werden Frauen morgen größere und bessere Dinge erlaubt werden, wie Autofahren und Reisen."

Die Hoffnung könnte verfrüht sein: Es ist bislang unklar, ob der Stadionbesuch von Frauen später erneut erlaubt wird.

Bislang wurden Frauen in Saudi-Arabien auch an diesem nationalen Jahrestag nicht ins Stadion gelassen. Das konservative muslimische Königreich verfolgt eine strenge Politik der Geschlechtertrennung. Es ist das einzige Land, in dem Frauen nicht selbst Fahrzeuge fahren dürfen.

Immer wieder brechen Frauen unter hohem persönlichen Risiko aus den starren Regeln aus. Zuletzt hatte im Juli eine junge Frau ein Video von sich auf Snapchat veröffentlicht, in dem sie unverschleiert und im Minirock durch eine Gasse in einem Dorf geht.

Die Frau wurde festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Gegen sie wurden Ermittlungen aufgenommen. Später ließ die Polizei sie ohne Strafe wieder frei.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16. Juli 2017

Zuletzt gab es aber einige behutsame Lockerungen. Im Juli etwa erlaubte das Bildungsministerium die Teilnahme von Mädchen am Sportunterricht staatlicher Schulen.