Saudi-Arabien Frau im Minirock festgenommen

Der Fall hatte für Aufsehen in der arabischen Welt gesorgt. Ein Video auf Snapchat zeigte eine junge Frau, wie sie in Saudi-Arabien unverschleiert durch eine Gasse geht - bekleidet nur mit Sonnenbrille, Top und Minirock.

Dafür sitzt sie nun vorläufig im Gefängnis. Die Polizei in Riad habe die Frau am Dienstag festgenommen und befragt, teilte das Amt für öffentliche Sicherheit in einer "dringenden Erklärung" mit. Die Ermittlungen laufen.

Die Behörde wirft ihr vor, sie habe "unangemessene Kleidung" getragen. Zudem untersuche man die Social-Media-Accounts, die das Video der jungen Frau verbreitet haben. Die Verantwortlichen hätten damit "Informationsverbrechen" begangen. So bezeichnet das Königshaus die Verbreitung von Inhalten, die den nicht konservativen Moralvorstellungen der saudi-arabischen Gesellschaft entsprechen.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16. Juli 2017

Das Video hatte sich am Wochenende rasant via Snapchat und Twitter verbreitet, viele Menschen in der arabischen Welt diskutierten leidenschaftlich. In Saudi-Arabien gelten strenge Kleidervorschriften, Frauen müssen sich komplett verhüllen. Das Land wird deshalb auch als Reich der unsichtbaren Frauen bezeichnet.