Vormundschaftssystem "In Saudi-Arabien kann jede Familie selbst entscheiden, ob die Frau reisen darf oder nicht"

Das Leben jeder Frau in Saudi-Arabien wird von der Geburt bis zum Tode von einem Mann kontrolliert. Jede saudi-arabische Frau hat per Gesetz einen männlichen Vormund. Bis zur Heirat ist das in der Regel der Vater, danach der Ehemann. Ohne Erlaubnis des Mannes dürfen Frauen weder einen Job annehmen, eine Wohnung mieten, ein Konto eröffnen oder ins Ausland reisen. Manche Krankenhäuser weigern sich gar, Frauen ohne Zustimmung des Vormunds zu behandeln.

In den vergangenen Monaten hat der Protest gegen das Vormundschaftssystem in Saudi-Arabien neuen Schwung gewonnen. Zig Tausende Frauen haben eine Petition gegen das System eingereicht, zuletzt sorgte ein Video für Aufsehen, in dem Aktivistinnen für mehr Frauenrechte protestieren.

In den vergangenen Jahren hat das Königshaus zögerliche Reformen eingeleitet. Seit 2013 sind Frauen im Madschlis al-Schura, der Beratenden Versammlung, vertreten. Die 150 Mitglieder des Gremiums werden alle vier Jahren vom Monarchen ernannt. Das Pseudo-Parlament hat ausschließlich beratende Funktion.

SPIEGEL ONLINE: Als saudi-arabische Bürgerin dürften Sie die Genehmigung Ihres Ehemanns gebraucht haben, um nach Deutschland reisen zu können.

