Frauen sollen in Saudi-Arabien künftig vom Gericht per SMS über die Scheidung ihrer Ehe informiert werden. Frauen würden von sofort an per Textnachricht "über jegliche Änderung ihres Familienstandes benachrichtigt", hieß es vom Justizministerium.

Sie könnten zudem alle Dokumente über eine Beendigung ihrer Ehe auf der Internetseite des Ministeriums einsehen. Bislang gab es in Saudi-Arabien immer wieder Fälle, in denen Männer sich heimlich scheiden ließen, ohne ihre Ehefrauen davon in Kenntnis zu setzen.

Women in #Saudi to start receiving marital status updates via SMS.. pic.twitter.com/WGQ8P8WUN6 — Saudi Ministry of Justice (@MojKsa_EN) 6. Januar 2019

Die Maßnahme solle sicherstellen, dass Frauen ihren Unterhalt einfordern könnten, wenn sie geschieden seien, sagte die saudisch-arabische Anwältin Nisreen al-Ghamdi wie die BBC berichtete. "Sie stellt auch sicher, dass alle vor der Scheidung erteilten Vollmachten nicht missbraucht werden."

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman brachte einige liberale Gesellschaftsreformen in dem erzkonservativen Königreich voran. So dürfen Frauen seit dem vergangenen Jahr Auto fahren, auch wurden sie erstmals in Sportstadien zugelassen.

Trotzdem ist Saud-Arabien noch weit von einer Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern entfernt. Es gilt ein Vormundschaftssystem wonach Frauen bei wichtigen Entscheidungen die Zustimmung eines männlichen Verwandten benötigen, etwa wenn sie ins Ausland reisen oder heiraten wollen. Außerdem wurden in den vergangenen Monaten etliche Frauenrechts-Aktivistinnen festgenommen.