Saudi-Arabien versus Iran Die Pyromanen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Abenteurertum" war das Wort, das Außenminister Sigmar Gabriel unlängst wählte, um die Regionalpolitik von Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten zu beschreiben. Riad ist seither verstimmt, sagte den Besuch eines hochrangigen Offiziellen in Berlin ab und rief sogar seinen Botschafter zurück.

Der junge saudische Kronprinz Mohammed bin Salman betrachtet seine Außenpolitik sicher nicht als "Abenteurertum", sondern vermutlich mehr als eine Art "Great Game" des 21. Jahrhunderts - mit ihm als strategischen Mastermind.

Das "Große Spiel" war der historische geostrategische Konflikt zwischen dem russischen Zarenreich und dem British Empire in Zentralasien im 19. Jahrhundert. Heute findet der Kampf um die Vorherrschaft im Nahen Osten statt - zwischen Saudi-Arabien und Iran.

Die jahrzehntelange Rivalität zwischen der sunnitischen Monarchie und der schiitischen Theokratie eskaliert vollends, seit Mohammed bin Salman im Sommer zum Thronerben ernannt wurde. Da ist der Katar-Konflikt, der brutale Stellvertreterkrieg im Jemen und das Hickhack um Libanons Premier Saad Hariri.

Saudi-Arabien hat in allen drei Krisen bislang das Nachsehen: Das Emirat Katar trotzt der Blockade und erhält öffentlich Rückendeckung aus Iran. Die Weltöffentlichkeit kritisiert Riad für das Vorgehen im Jemen weit mehr als Teheran, das den Konflikt aber ebenfalls befeuert. Und der Rücktritt vom Rücktritt des libanesischen Ministerpräsidenten Hariri lässt Mohammed bin Salman als den Anfänger dastehen, der er ist.

Showdown in Zeitlupe

Genau darin liegt das Problem. So wenig sich der 32-jährige Monarch in spe von einem geschäftsführenden SPD-Außenminister öffentlich abkanzeln lässt, so wenig wird er im Ringen mit Iran nachgeben - auch wenn die Islamische Republik militärisch weit überlegen ist.

Die Gefahr ist groß, dass der künftige Herrscher der Hegemonialmacht Saudi-Arabien nun noch mehr den Konflikt sucht, um Iran doch noch zu schwächen. Das Geld dazu hat er, ebenso die Unterstützung: US-Präsident Donald Trump hält offenkundig große Stücke auf den saudischen Prinzen, selbst Israel stellt sich auf die Seite Riads. Einen ersten Vorgeschmack lieferte Mohammed bin Salman bereits. In der "New York Times" bezeichnete er Irans Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei nun als "neuen Hitler".

Ein offener Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien ist dennoch unrealistisch. Wahrscheinlicher ist, dass die Auseinandersetzung weiter durch "unordentliche Kriege" wie im Jemen oder politische Konflikte wie dem libanesischen eskaliert, die direkt oder indirekt miteinander zusammenhängen. Die Folgen sind verheerend.

Länderübergreifendes Chaos

Seit vor fast sieben Jahren der "Arabische Frühling" ausbrach und mehr als drei Jahren nachdem die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ihr Kalifat ausgerufen hat, ist die Region politisch und ökonomisch noch instabiler geworden, als sie ohnehin bereits war.

Dort, wo auf die Diktatorenstürze keine Bürgerkriege folgten, die bis heute anhalten (Libyen und Jemen), starteten die alten, korrupten und repressiven Eliten Gegenrevolutionen und sind nun mal mehr (Ägypten), mal weniger (Tunesien) zurück an der Macht. "Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit", also das, was die Revolutionäre einst forderten, gibt es bis heute kaum. Im ehemaligen Herrschaftsgebiet des "IS" ist die Situation noch schlimmer (Syrien und Irak). Außerdem gibt es noch Nationalkonflikte wie den kurdischen und die katastrophale Lage von Minderheiten wie den christlichen oder jesidischen.

Dieses länderübergreifende Chaos bietet ideale Bedingungen für Pyromanen wie den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und Irans Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei.

Diktatoren und Warlords gibt es genug

Zwar hält sich Teheran im Vergleich zu Riad in diesen Tagen rhetorisch zurück. Doch die Islamische Republik destabilisiert mit ihren Milizen die Region seit Jahren und kontrolliert mittlerweile de facto die Regierungen in Bagdad, Damaskus, Sanaa und Beirut.

Es ist keine Frage ob, sondern nur wann Iran und Saudi-Arabien ihre Macht und ihre finanziellen Ressourcen erneut nutzen werden, um den jeweils anderen im sunnitisch-schiitischen Stellungskrieg zu schaden. Warlords, Diktatoren, religiöse Extremisten und dysfunktionale Staaten, die sie kurzzeitig für ihre eigenen langfristigen Ziele nutzen können, gibt es genug.

Zusammengefasst: Die sunnitische Monarchie Saudi-Arabien und die schiitische Theokratie Iran kämpfen um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat im Fernduell bislang das Nachsehen. Dass er den iranischen Vormarsch in der Region wortreich anprangert, ist nur auf den ersten Blick irrwitzig, schließlich würde er selbst gerne in dieser Position sein. Im Kern aber ist seine Warnung vor einem Erstarken Irans richtig. Nur weil es mit ihm der Falsche sagt, wird die Analyse nicht per se falsch.