Nachfolger für König Salman Saudi-Arabiens Machthaber regelt Thronfolge neu

Er ist bereits Verteidigungsminister und zweiter stellvertretender Premierminister - und nun auch direkter Nachfolger auf den Thron: Mohammed bin Salman al-Saud.König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn zum Kronprinzen ernannt. Das teilte das saudische Königshaus mit. Demnach wurde der bisherige Thronfolger Mohammed bin Naif abgesetzt.

Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend: Mohammed bin Salman wurde von seinem Vater seit dessen Thronbesteigung 2015 in Stellung gebracht, er gilt als Lieblingssohn des Monarchen. Zunächst allerdings hatte der König ihn allerdings "nur" als zweiten Kronprinzen eingesetzt - und stattdessen seinen Neffen Mohammed bin Naif zum Nachfolger ernannt.

Seitdem hat bin Salman bereits eine beispiellose Machtfülle angesammelt, die nun noch größer werden dürfte. So kümmert er sich unter anderem federführend um das Riesenprojekt "Vision 2030". Seine Aufgabe: Das Land radikal modernisieren, es unabhängiger vom Öl machen, ohne dabei die Herrschaft der Königsfamilie zu gefährden.

Immer wieder hat er seinen gebrechlichen Vater in den vergangenen Monaten auch bei wichtigen Auslandsreisen vertreten. Westliche Diplomaten nannten ihn bereits "Mr. Everything" und sehen ihn als den eigentlich mächtigen Mann in Saudi-Arabien. Nur sein Alter wurde bislang als mögliches Hindernis für eine Thronnachfolge gesehen.

Dem arabischen Nachrichtenkanal al-Arabija zufolge wurde die Entscheidung des Königs vom Nachfolgeausschuss des Landes mit 31 von 34 Stimmen bestätigt. Die Einführungszeremonie solle am Mittwochabend gehalten werden.