Saudi-Arabien Mehr als 200 Menschen bei Verhaftungswelle festgesetzt

Dutzende Prinzen und wichtige Persönlichkeiten des Landes hatte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman am Wochenende festsetzen lassen. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft offizielle Zahlen zu dem beispiellosen Vorgang veröffentlicht: Demnach wurden 208 Menschen zwischenzeitlich festgehalten. Diese seien wegen Korruptionsvorwürfen zu Befragungen einbestellt worden, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib mit.

"Das potenzielle Ausmaß der aufgedeckten Korruptionspraktiken ist sehr groß", erklärte er. Mindestens 100 Milliarden Dollar (etwa 86 Milliarden Euro) seien über Jahrzehnte durch systematische Korruption und Unterschlagung veruntreut worden. "Einige schwache Seelen" hätten ihre Interessen über die Interessen der Öffentlichkeit gestellt, "um illegal Gelder anzuhäufen", hieß es in einer offiziellen Erklärung des Königshauses.

Niemand in Saudi-Arabien bestreitet, dass die Selbstbereicherung der Tausenden saudischen Prinzen den Staat Jahr für Jahr Milliarden kostet. Dennoch sehen Beobachter in den Vorgängen vom Wochenende vor allem den Versuch des einflussreichen Kronprinzen, seine Macht zu festigen. Der bringt damit das seit Jahrzehnten eingespielte Machtgefüge in Riad durcheinander.

Kronprinz Mohammed, der das Land schon jetzt faktisch regiert, gilt auch als treibende Kraft hinter dem Boykott des Nachbarlandes Katar. Doch fünf Monate nach Beginn der Krise ist völlig unklar, welches Ziel er damit eigentlich bezweckt. Ein Erfolg ist jedenfalls nicht absehbar. Außer den Golfstaaten hat sich niemand der Blockade angeschlossen.

Videoanalyse zu den Verhaftungen in Saudi-Arabien

Video AFP;SPIEGEL ONLINE

Ende Oktober verkündete der Kronprinz zudem, er wolle die fundamentalistische Religionsauslegung in seinem Land liberalisieren. Teil dieser Reformen ist, dass Frauen ab kommendem Jahr in Saudi-Arabien Auto fahren dürfen. Doch welche Schritte darüber hinaus folgen sollen, ist ungewiss.