Rebellenangriff Rakete aus dem Jemen tötet Ägypter in Riad

Eine von Jemens Huthi-Rebellen abgefeuerte Rakete hat in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad einen Ägypter getötet. Das Geschoss sei in einem Wohnhaus eingeschlagen, zwei weitere Menschen seien dabei verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Insgesamt seien sieben Raketen aus dem Jemen abgefeuert worden.

Mindestens eine habe den internationalen Flughafen von Riad treffen sollen, meldete die jemenitischen Nachrichtenagentur Saba. Laut Saba sollen die Rebellen auch Raketen auf Flughäfen in drei anderen saudi-arabischen Städten abgefeuert haben.

Am Montag ist der dritte Jahrestag der Jemen-Intervention der von Riad angeführten Militärkoalition. Schon seit Beginn des Konflikts im März 2015 haben die Rebellen mehrfach Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert, seit November 2017 auch auf die Hauptstadt.

Kronprinz Mohammed bin Salman, die treibende Kraft hinter dem Feldzug, hatte seinen Landsleuten 2015 einen schnellen Triumph versprochen. Dass nun, drei Jahre später, immer wieder Raketen aus dem Nachbarland abgewehrt werden müssen, schiebt die Militärführung auf den Iran: Dessen Regime unterstütze die Huthi-Rebellen und liefere ihnen Waffen. Auch die USA sehen Iran hinter diesen Angriffen. Teheran bestreitet eine militärische Unterstützung.

Hinter dem Jemen-Krieg steht ein Stellvertreterkonflikt der rivalisierenden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien. Die Huthi-Rebellen hatten den von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi gestürzt und im September 2014 die Hauptstadt Sanaa erobert.

Seit der Intervention der von Riad angeführten Koalition im März 2015 wurden rund 10.000 Menschen getötet. Mit einer Massenkundgebung in Sanaa wollen die schiitischen Huthis am Montag an den Kriegsbeginn vor drei Jahren erinnern.