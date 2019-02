Prinzessin Rima Bandar Al Saud Saudi-Arabien schickt Botschafterin in die USA

Saudi-Arabien schickt erstmals eine Botschafterin in die USA. Laut einer von der saudischen Agentur SPA verbreiteten Erklärung des Königshauses in Riad soll Prinzessin Rima Bint Bandar Al Saud künftig die diplomatische Vertretung in Washington leiten.

Die in den USA ausgebildete Prinzessin sei vom "Forbes"-Magazin für Nahost an 16. Stelle der 200 mächtigsten Frauen der arabischen Welt gelistet worden, schrieb die Agentur. Sie betrieb unter anderem das Kaufhaus der Luxusmodekette Harvey Nichols in Riad, engagiert sich im Kampf gegen Brustkrebs und leitete den saudi-arabischen Verband für Breitensport. In dieser Funktion warb sie für eine stärkere Beteiligung von Frauen an sportlichen Aktivitäten.

Prinzessin Rima ist eine Tochter von Bandar bin Sultan al Saud, über 20 Jahre lang US-Botschafter des Königreichs. Sie wuchs dementsprechend in Washington auf und studierte am Mount Vernon College der George Washington University. Sie berät den Fahrdienstleister Uber in dem Gremium, dem 2017 auch ex-"Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann beigetreten ist.

Vorgänger wechselt ins Verteidigungsministerium

In Saudi-Arabien unterliegen Frauen weiterhin starker Einschränkungen. In jüngerer Zeit hatte es einige Lockerungen gegeben - zum Beispiel die erste Fahrerlaubnis für eine Frau. Zuletzt wurden allerdings Frauenrechtsaktivistinnen, die stärkere Schritte forderten, festgenommen.

In Washington folgt sie auf Khalid bin Salman, der jüngere Bruder des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, soll in Riad stellvertretender Verteidigungsminister werden. Die beiden waren nach dem Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul international in die Kritik geraten.

Einem CIA-Bericht zufolge soll Khashoggi mit dem damaligen Botschafter Khalid bin Salman telefoniert haben. In dem Telefonat habe man ihm versichert, er könne unbesorgt im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul die für seine Hochzeit notwendigen Papiere abholen. Die Botschaft bestreitet, dass ein solches Telefonat stattgefunden habe.