Mehr als drei Jahrzehnte verboten US-Kette eröffnet erstes Kino in Saudi-Arabien

35 Jahre galt das Verbot, nun soll in wenigen Tagen in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad das erste kommerzielle Kino eröffnen. Bis 2030 soll es im ganzen Land 350 Kinos geben, kündigte die Regierung an.