Studie von Save the Children Jedes sechste Kind lebt im Krieg

Syrien, Afghanistan und Somalia - das waren im vergangenen Jahr die drei gefährlichen Länder für Kinder. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Organisation Save the Children kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz , die an diesem Freitag beginnt, veröffentlicht hat. Basis des Berichts sind Zahlen der Uno und des Friedensforschungsinstituts Oslo. Save the Children weist darauf hin, dass manche Angaben nicht überprüfbar sind und von einer noch höheren Dunkelziffer ausgegangen werden muss.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Eins von sechs Kindern auf der Welt lebt mittlerweile in einem Konfliktgebiet. Das sind 357 Millionen Jungen und Mädchen. Dies bedeutet einen Anstieg um mehr als 75 Prozent seit Anfang der Neunzigerjahre. Allein im Nahen Osten und in Afrika leben zwei von fünf Kindern in Konfliktgebieten. Dort ist also die Gefahr für Mädchen und Jungen am höchsten. In Asien ist die Gesamtzahl der von Konflikten betroffenen Kinder am höchsten.

Die gefährlichsten Länder für Kinder Rang Land 1 Syrien 2 Afghanistan 3 Somalia 4 Jemen 5 Nigeria 6 Südsudan 7 Irak 8 Demokratische Republik Kongo 9 Sudan 10 Zentralafrikanische Republik Quelle: Save the Children

Save the Children ist nach eigenen Angaben die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt. Als Konsequenz aus der Studie fordert sie Regierungen, Militärs und alle Akteure, die Einfluss auf das Leben von Kindern in Konflikten haben, auf, sich zu folgenden Maßnahmen zu verpflichten: