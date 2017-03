Wegen aktueller Lage in London Schottisches Parlament sagt Abstimmung über Referendum ab

Nach den Attacken rund um das Parlament in Westminster in London hat das schottische Parlament die Debatte über ein zweites Referendum zur Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien ausgesetzt.Die Sicherheitsvorkehrungen im Parlamentsgebäude in Edinburgh wurden verstärkt. Hinweise auf geplante Anschläge in der schottischen Hauptstadt gebe es jedoch nicht, hieß es.

