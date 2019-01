Der ehemalige schottische Regierungschef Alexander Salmond muss sich wegen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Er wird in zwei Fällen der versuchten Vergewaltigung beschuldigt. Hinzu kämen mehrere Fälle sexueller Übergriffe, teilte die schottische Generalstaatsanwaltschaft mit. Insgesamt liegen 14 Anklagepunkte vor.

Nach eigenen Angaben war Salmond am Mittwoch festgenommen worden. Am Donnerstagnachmittag musste er zu einer Anhörung vor Gericht in Edinburgh erscheinen. Gegen eine Kaution wurde der 64-Jährige wieder freigelassen. Vor dem Gerichtsgebäude bezeichnete Salmond sich als unschuldig. Er werde sich bis zum Äußersten verteidigen.

Salmond nannte Vorwürfe zuvor schon "offenkundig lächerlich"

Salmond gilt als Vorkämpfer für die schottische Unabhängigkeit. Er war von 2007 bis 2014 Chef der Regionalregierung Schottlands. Nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum in dem britischen Landesteil trat er von seinem Posten zurück.

Die Anschuldigungen gegen Salmond waren im August vergangenen Jahres bekannt geworden. Daraufhin gab er seine Mitgliedschaft in der Schottischen Nationalpartei (SNP) auf. Er fühlte sich unfair behandelt, nannte die Vorwürfe "offenkundig lächerlich" und die Ermittlungen ungerecht. Die Regierung der derzeitigen schottischen Premierministerin Nicola Sturgeon von der SNP hatte nach einer internen Untersuchung die Polizei eingeschaltet.

Bei den Opfern soll es sich laut britischen Medien um Mitarbeiterinnen während seiner Amtszeit handeln. Schottischen Medienberichten zufolge soll Salmond 2013 als Premierminister unter anderem in seiner Residenz sexuell aggressiv geworden zu sein.