Schottische Unabhängigkeitsbewegung Die Euphorie ist weg

Einen Moment hält Nicola Sturgeon inne, ein kurzer Blick ins Publikum, dann sagt sie diesen Satz: "Ich kann heute bestätigen, dass das Gesetz für ein Unabhängigkeitsreferendum nächste Woche zur Beratung vorgelegt wird." Jubel brandet auf, die Menschen erheben sich von ihren Sitzen. Es ist ein Satz, den sie hören wollten an diesem Donnerstag im Glasgower Konferenzzentrum.

Auftakt des Treffens der SNP, Schottlands regierender Partei, deren Ziel seit jeher eine Zukunft ohne Großbritannien ist. Dafür hatte sie gekämpft - und war 2014 in einer Volksabstimmung gescheitert. Doch nach dem Brexit-Votum im Sommer, bei dem nur die Engländer mehrheitlich für den Austritt aus der EU stimmten, wittert die SNP eine neue Chance auf Unabhängigkeit. Wenn die Schotten in der EU bleiben wollen, so der Gedanke, geht das künftig wohl nur außerhalb des Vereinigten Königreichs. Hoffnung für die Separatisten.

Kommt jetzt der zweite Anlauf?

Was die Ministerpräsidentin verkündet, klingt nach einer starken Ansage - und das soll es auch. Es ist ein Signal nach innen: Seht her, wir lassen uns nicht alles von Westminster gefallen.

Doch man muss genau hinhören. "Ich bin entschlossen, Schottland in die Lage zu versetzen, erneut über die Frage der Unabhängigkeit nachzudenken", sagt Sturgeon. Das ist ein ziemlich dünnes Versprechen. Eine Absichtserklärung, mehr nicht. Und das hat seine Gründe.

Pathos und Proteste

Kurz nach der Volksabstimmung über den EU-Ausstieg im Juni ging ein neuer patriotischer Ruck durchs Land. Tausende demonstrierten voller Pathos auf den Straßen gegen London und für die EU, Sturgeon erklärte, niemand könne ihrem Land Vorschriften machen. Sie reiste durch Europa, um für Unterstützung für ihre Sache zu werben.

Der Erfolg hielt sich in Grenzen. Vielmehr müssen die Separatisten etwa vier Monate später feststellen: Von der Unabhängigkeitseuphorie ist wenig übriggeblieben. Das zeigen die Umfragen. Kurz nach dem Brexit-Votum hätte es noch eine Mehrheit für einen schottischen Alleingang gegeben. Mittlerweile würden dafür nur noch etwa 45 Prozent stimmen - genauso viel wie beim Referendum 2014.

Auch die Frage, ob die Regierung überhaupt eine zweite Volksabstimmung in den kommenden beiden Jahren abhalten soll, stößt inzwischen deutlich auf Ablehnung. Und selbst Sturgeon, in Schottland überaus beliebt, verlor zuletzt an Zustimmung.

Dilemma für SNP

Die Schotten, das wird nun immer klarer, wollen vielleicht den Brexit nicht. Sie sind auch nach wie vor skeptisch gegenüber der Politik in London. Aber eine Zukunft ohne England und Wales? Für viele ist das nicht vorstellbar.

Zu unsicher wirkt das, was auf die stolzen Nordeuropäer zukommen könnte. Steigt die Schuldenlast? Kann das Land trotz sinkender Preise vom Öl leben? Gehen Arbeitsplätze verloren?

Die schottische Nationalpartei steht vor ihrem alten Dilemma. Für die Unabhängigkeit einzutreten, ist ihr Kerngeschäft. Doch bei einer weiteren Abstimmung würde sie nach jetzigem Stand erneut scheitern. Das Thema wäre damit wohl langfristig erledigt - und Sturgeon könnte ihren Posten an der Spitze der Regierung wahrscheinlich räumen.

Druck auf Regierungschefin

Welchen Kurs soll die SNP jetzt fahren? In den eigenen Reihen ist diese Frage hochumstritten. Druck auf Sturgeon gibt es von allen Seiten. Die einen wollen einfach nur raus aus dem Vereinigten Königreich - und nehmen jedes Risiko in Kauf. So wie der frühere Ministerpräsident Alex Salmond, der nach dem letzten Versuch vor zwei Jahren zurücktreten musste.

Andere wiederum plädieren dafür, einfach zu warten, bis sich die Stimmung womöglich doch noch dreht. Und eine dritte Gruppe will lieber im Königreich bleiben und dafür bei den Brexit-Verhandlungen weitere Autonomierechte für Schottland erzwingen, etwa in der Fischerei oder Agrarwirtschaft.

Sturgeon sitzt zwischen den Stühlen - und versucht deshalb vor allem eines: sich nicht festzulegen. Schottland werde, sagt sie vor dem Parteivolk, über die Unabhängigkeit nachdenken, bevor die Briten aus der EU aussteigen - "wenn das nötig ist, um die Interessen unseres Landes zu schützen". Nur was die Interessen der Schotten sind, da sind sie sich in der SNP nicht so sicher.