Treffen zwischen Trump und Kim Schweden und Schweiz bieten sich als Vermittler an

Die Schweiz und Schweden haben sich als mögliche Vermittler für das geplante Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un angeboten. Beide Länder spielen in den diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea eine Sonderrolle.

Schweden hatte bereits im Fall des in Nordkorea inhaftierten US-Studenten Otto Warmbier eine wichtige Rolle gespielt. Trump bedankte sich jüngst bei Schwedens Regierung für die Unterstützung. In der Schweiz ging Machthaber Kim Jong Un zur Schule. Seit er 2011 an die Macht kam, hat Kim Jong Un Nordkorea nicht mehr verlassen.

Trump und Kim hatten sich bereit erklärt, in einem bilateralen Treffen den Konflikt um die atomare Aufrüstung Nordkoreas zu lösen. Das Gesprächsangebot hatte Nordkorea über einen südkoreanischen Botschafter überbringen lassen. Nach der Zusage hatte das Weiße Haus ein gemeinsames Treffen allerdings an Bedingungen geknüpft. Dazu gehöre, dass Nordkorea die Zusagen zur Denuklearisierung ihres Landes einhalten.

Schwedische und nordkoreanische Außenminister planen offenbar Treffen

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven sicherte den USA am Samstag die Unterstützung seines Landes zu: "Wenn wir irgendwie helfen können, werden wir es tun", sagte er. Löfven verwies darauf, dass sein Land seit den frühen Siebzigerjahren eine Botschaft in Pjöngjang unterhalte und vor Ort auch die Interessen der USA vertrete.

Man müsse aber bedenken, dass die Hauptakteure in dem Konflikt die beiden Koreas sowie die USA und China seien. "Sie müssen eine Basis finden, um voranzukommen", sagte der Regierungschef weiter.

Die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" berichtete indes unter Berufung auf anonyme Quellen, Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho werde bald seine schwedische Amtskollegin Margot Wallström treffen. Ein Sprecher Wallströms kommentierte diesen Bericht nicht. Er betonte aber, Schweden sei wie andere Länder an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert.

Die Schweiz hatte sich bereits am Vortag als Vermittler bei den geplanten Gesprächen angeboten. "Die Schweiz steht in Kontakt mit den beteiligten Parteien" hieß es in einer Stellungnahme des Schweizer Außenministeriums. Die damalige Schweizer Präsidentin Doris Leuthard hatte bereits vergangenen September ein Vermittlungsangebot gemacht und darauf hingewiesen, dass die Schweiz eine lange Tradition neutraler und verschwiegener Diplomatie habe.

Spekulationen über Ort und Zeitpunkt des Treffens

Die Schweiz hatte sich zudem bereit erklärt, Gastgeber der Zusammenkunft zwischen Trump und Kim zu sein. Der Ort und der Zeitpunkt der Gespräche könnte sich nach Sicht der US-Regierung allerdings noch eine ganze Weile hinziehen. Bisher wird über den Ort des möglichen Treffens fleißig spekuliert. China, Südkorea, Genf, Wien, Island oder die demilitarisierte Zone zwischen den Koreas kamen bereits als mögliche Treffpunkte ins Gespräch.

"Das wird ein paar Wochen dauern, bis wir das ausgearbeitet haben", sagte US-Außenminister Rex Tillerson am Freitag. Es habe in jüngster Zeit eine erhöhte Zahl von Kontakten über neu geöffnete Gesprächskanäle gegeben, sagte der Außenminister.

Auf Diktator Kim Jong Un bezogen sagte Tillerson weiter: "Was sich geändert hat, war in ziemlich dramatischer Weise seine Haltung. Und um ganz ehrlich zu sein: Es kam dann doch etwas überraschend, dass sich Kim Jong Un in den Gesprächen mit der Delegation aus Südkorea so vorwärtsgerichtet präsentiert hat." Zuletzt gab es Medienberichten zufolge jedoch Zweifel, dass das Treffen überhaupt zustande komme.

Er selbst habe am Freitag "sehr früh" mit Trump über dessen Entscheidung gesprochen, sagte Tillerson. "Wir hatten ein gutes Gespräch." Dem Außenminister wurde zuletzt unterstellt, er werde vom Weißen Haus in wichtigen Fragen der US-Außenpolitik übergangen.