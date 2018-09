Schweden-Wahl Der Traum vom Volksheim

Jimmie Åkesson weiß, was die Schweden lieben. "Das moderne Volksheim" ("Det Moderna Folkhemmet") hat der Anführer der rechten Schwedendemokraten (SD) sein neues Buch getauft, das er neulich vorgestellte - kurz vor der Wahl am kommenden Sonntag. Dieser Titel soll bei Åkesson-Anhängern Erinnerungen wecken: an die gute alte Zeit. Als Schweden ihrer Meinung nach ein besseres, ein sichereres Land war. Ohne die vielen Fremden.

Volksheim - dieses Wort steht in Schweden seit Jahrzehnten für ein Miteinander der Menschen, Fürsorge, einen umfassenden Wohlfahrtsstaat. Geprägt haben ihn einst die Sozialdemokraten, das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Jimmie Åkesson, 39, hat ihn jetzt gekapert. Clever.

Die Rechtspopulisten hoffen auf einen Wahlsieg. Er wäre der dritte in Folge, seit sie 2010 ins Parlament einzogen. Dieses Mal aber könnten sie die politischen Kräfteverhältnisse auf den Kopf stellen. Gleichziehen mit den Sozialdemokraten und den bürgerlichen Moderaten. Vielleicht sogar vorbeiziehen an den beiden Parteien, die Schwedens Politik jahrelang dominiert haben. In mehreren Umfragen des Sommers lag die rechte SD auf Platz 1; bis zu 28 Prozent wurden ihr vorhergesagt.

Zuletzt waren es eher 17 bis 20 Prozent. Aber das könnte für die Partei mit Wurzeln in der rechtsextremen Szene reichen, um die Moderaten zu schlagen. Und um dann darüber zu entscheiden, wer Regierungschef in Schweden wird. So wie es in Dänemark die Dänische Volkspartei vorgemacht hat.

"Vieles deutet darauf hin, dass die Schwedendemokraten das Zünglein an der Waage werden", sagt der Skandinavien-Forscher Sven Jochem, Politologieprofessor an der Universität Konstanz. "Die große Frage ist: Wer ist bereit, mit der SD nach der Wahl über was zu verhandeln?"

Zwar haben die Spitzenkandidaten der zwei großen Parteien, Premier Stefan Löfven von den Sozialdemokraten und Oppositionschef Ulf Kristersson von den Moderaten, eine direkte Zusammenarbeit mit der SD ausgeschlossen. Aber es ist möglich, dass sich Kristersson von der SD an die Macht hieven lässt: Auch das wäre wie im dänischen Modell. In Kopenhagen toleriert die rechtspopulistische Volkspartei die Mitte-Rechts-Regierung, sie hat großen informellen Einfluss auf deren Politik - und sie kann trotzdem Opposition sein, wenn es ihr passt.

Die Parteien im Überblick Sozialdemokratische Arbeiterpartei (S)



Keine politische Bewegung hat Schweden so geprägt wie die Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Sie stand traditionell für den umfassenden schwedischen Wohlfahrtsstaat mit hohen Steuern und Sozialabgaben. Zurzeit regiert sie zusammen mit den Grünen in einer Minderheitsregierung und stellt den Premierminister: Stefan Löfven. Dieser verschärfte Ende 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise radikal die schwedische Einwanderungspolitik und führte unter anderem Grenzkontrollen ein. Den meisten Umfragen zufolge könnte die Arbeiterpartei mit gut 25 Prozent wieder stärkste Kraft werden. Sie wird aber gegenüber 2014 Stimmen verlieren. Ob es noch mal für die Macht reicht, ist ungewiss.

Ergebnis 2014: 31,0 Prozent, 112 Sitze Grüne (MP)



Ihr Gründungsziel, die Abschaltung aller schwedischen Kernkraftwerke, hat die "Miljöpartiet de gröna" (Umweltpartei die Grünen) noch immer nicht erreicht. Seit 2014 ist sie aber Juniorpartner in der Minderheitsregierung mit den Sozialdemokraten, und ihre Sprecherin Isabella Lövin ist Vizepremierministerin. Obwohl den Grünen der Rechtsschwenk von Regierungschefs Löfven in der Flüchtlingspolitik missfallen hat, haben sie diesen nicht verhindert. Viele Wähler nehmen ihnen das übel. Ob die Grünen überhaupt noch einmal ins Parlament einziehen dürfen, ist nicht ganz sicher. Im Sommer lagen sie in einigen Umfragen unter der Vierprozent-Hürde. Zuletzt ging es aber wieder etwas aufwärts für sie.

Ergebnis 2014: 6,9 Prozent, 25 Sitze Linkspartei (V)



Die "Vänsterpartiet" unter ihrem Chef Jonas Sjöstedt war schon in den vergangenen Jahren ein wichtiger Partner für Premier Löfven. Auch wenn sie nicht der Regierung angehörte, trug sie viele Gesetzespläne mit. Vom Kommunismus hat sie sich längst distanziert. Die EU-skeptische Partei kämpfte in den vergangenen Jahren gegen Privatisierungen und Sozialabbau und hat enttäuschte Anhänger von Sozialdemokraten und Grünen angezogen. Mit etwa zehn Prozent könnte sie bei dieser Wahl viertstärkste politische Kraft werden - und zum wichtigsten Verbündeten für Löfven werden. Vor allem dann, wenn die Grünen aus dem Parlament fliegen sollten.

Ergebnis 2014: 5,7 Prozent; 21 Sitze Moderate Sammlungspartei (M)



Die konservative Mitte-Rechts-Partei war in den vergangenen Jahren der große Gegenspieler der Sozialdemokraten. Zuletzt war sie von 2006 bis 2014 an der Macht. Damals setzte Premierminister Fredrik Reinfeldt umfassende Steuersenkungen und Privatisierungen von Staatsbetrieben durch. Der Wirtschaft gab das Impulse, zugleich aber wuchs die Ungleichheit in dieser Zeit stark an, am Ende wählten die Schweden Reinfeldt ab. Diesmal sind die EU-freundlichen Moderaten in den meisten Umfragen nur dritte Kraft mit etwa 17 bis 20 Prozent. Trotzdem könnte es ihrem Parteichef Ulf Kristersson gelingen, Premier Löfven zu stürzen. Vorausgesetzt, er verbündet sich mit den rechten Schwedendemokraten.

Ergebnis 2014: 23,3 Prozent, 84 Sitze Zentrumspartei (C)



Einst erkannte man die Vertreter der Centerpartiet an der Erde unter den Fingernägeln. Als Bauernpartei wurde sie gegründet; bis heute hat sie ihre Hochburgen in ländlichen Regionen. Traditionell steht die Zentrumspartei für eine freiheitliche Marktwirtschaft, sie setzt sich aber auch für Umweltschutz ein. Von 2006 bis 2014 gehörte sie der Mitte-Rechts-Allianz an, die Schweden regierte. Unter ihrer erst 35-jährigen Chefin Annie Lööf schert sie aber immer mal aus dem bürgerlichen Block aus - gerade in der Flüchtlingspolitik, wo sie für ein Bleiberecht minderjähriger Asylbewerber stimmte. Lööf, eine der beliebtesten Politikerinnen Schwedens, hat sich mit harten Attacken auf die Rechtspopulisten profiliert und jede Art der Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten ausgeschlossen. Sie könnte das größte Hindernis für die anderen Mitte-Rechts-Parteien werden, wenn diese versuchen sollten, zusammen mit der SD Premierminister Löfven zu stürzen.

Ergebnis 2014: 6,1 Prozent; 22 Sitze Liberale (L)



Eher wirtschafts- als linksliberal sind die Liberalerna. Sie treten für ein freiheitliches, markwirtschaftlich orientiertes Wirtschaftssystem ein, befürworten Steuersenkungen und sind gegen das Abschalten der schwedischen Atomkraftwerke. Ihre Hauptanhänger sind Unternehmer und Freiberufler; ihre Hochburgen hat die Partei in großen Städten wie Stockholm und im Umland. Unter ihrem Parteichef Jan Björklund waren die Liberalen von 2006 bis 2014 ein Juniorpartner in der Mitte-Rechts-Koalition. Seit dem letzten größeren Wahlerfolg von 2002, als sie 13,4 Prozent holten, ist ihr Stimmenanteil stetig zurückgegangen. In den neuen Reichstag sollten sie es gerade noch schaffen: laut Umfragen liegen sie zwischen fünf und sechs Prozent.

Ergebnis 2014: 5,4 Prozent; 19 Sitze Christdemokraten (KD)



Nomen est omen: Die Kristdemokraterna sind die religiöseste politische Bewegung im säkularen Schweden. Gegründet wurde die Partei in den Sechzigerjahren: nach dem Protest gegen die Streichung des christlichen Religionsunterrichts aus Lehrplänen von Schulen. Seit 1991 sind sie immer im Reichstag vertreten. Heute setzen sich die Christdemokraten unter ihrer 31-jährigen Parteichefin Ebba Busch Thor für ein strengeres Abtreibungsrecht, Familien und ältere Menschen ein. Sie sind enge Verbündete der Moderaten in der Mitte-Rechts-Allianz. Im Sommer lagen die Christdemokraten in manchen Umfragen unter der Vierprozenthürde. Weil sie aber oft Leihstimmen von Moderaten-Wählern bekommen, ähnlich wie die FDP von Unions-Anhängern, haben sie gute Chancen, wieder ins Parlament einzuziehen.

Ergebnis 2014: 4,5 Prozent; 16 Sitze Schwedendemokraten (SD)



Ihre Wurzeln hat die rechtspopulistische Partei in der Neonazi- und rechtsextremen Szene. Spätestens seit der heute 39-jährige Jimmie Åkesson 2005 die Führung übernahm, versucht sie, sich von Rechtsaußen zu distanzieren und bürgerlich zu geben. Zugleich macht sie weiterhin Stimmung gegen Migranten. Bei manchen Wählern kommt das an. 2010 schaffte die SD erstmals den Einzug ins Parlament, 2014 wurde sie schon drittstärkste Kraft. Am Sonntag könnte sie erneut der große Wahlgewinner werden. In den meisten Umfragen des Sommers lagen sie auf Platz zwei hinter den Sozialdemokraten; einige sahen sie sogar ganz vorne. Was nach dem Wahltag geschieht, ist offen. Alle anderen im Parlament vertretenen Parteien haben angekündigt, nicht mit ihr in eine Koalition zu gehen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie sich nicht von ihr an die Macht hieven lassen. Und da vermutlich weder der Mitte-Links-Block noch die Mitte-Rechts-Allianz auf eine Mehrheit kommen, könnte die SD die Entscheidung bringen.

Ergebnis 2014: 12,9 Prozent; 49 Sitze

In Schweden wird wohl keine der traditionellen politischen Strömungen eine Mehrheit erobern. Der Mitte-Links-Block aus Sozialdemokraten, Grünen und der Linkspartei hängt in den Umfragen bei etwa 40 Prozent fest. Ebenso die Mitte-Rechts-Allianz aus Moderaten, Sozialdemokraten und zwei liberalen Parteien, die Schweden von 2006 bis 2014 regierte. Große Koalitionen sind in Schweden bislang nicht üblich.

"Hygienegürtel" um die SD

"Es wird sehr spannend, ob die Blöcke halten", sagt Jochem, "und ob sie den 'Cordon Sanitaire' rund um die SD auflösen." Schon vor Jahren haben die linksgerichteten und bürgerlichen Parteien eine Zusammenarbeit mit Rechtsaußen für ausgeschlossen erklärt. Für einen solchen "Hygienegürtel" gab es gute Gründe: Viele Gründungsmitglieder der SD kamen aus rassistischen Gruppierungen, der erste Schatzmeister war einst Waffen-SS-Mitglied, der erste Parteichef hatte Verbindungen zur neonazistischen "Nordischen Reichspartei".

Nachdem Åkesson 2005 das Kommando übernahm, distanzierte er sich von dieser Garde, warf einige Skinheads raus und trimmte die SD auf bürgerlich. Statt einer brennenden Fackel blüht im Parteilogo jetzt ein blau-gelbes Blümchen. Im Wahlkampf forderte die SD eine strengere Flüchtlingspolitik und den Einsatz des Militärs gegen Kriminelle. Sie ist gegen die Ehe für alle und fordert eine Volksabstimmung über einen EU-Austritt.

Und wie es sich für Vertreter des "modernen Volksheims" gehört, prangert sie den Abbau von Sozialleistungen unter den Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Regierungen der vergangenen Jahre an. "Wohin willst Du das Geld investieren - in die Wohlfahrt oder in die Einwanderung?", fragte Åkesson Premier Löfven im Parlament.

Dem Regierungschef drohen Verluste. 31 Prozent holte seine Partei 2014, diesmal werden ihr um die 25 Prozent vorhergesagt. Die Sozialdemokraten sind in den vergangenen Jahren gesellschaftspolitisch nach rechts gerückt. Sie haben die Flüchtlingspolitik drastisch verschärft und nach einer Serie von Morden und Gewalttaten eine härtere Gangart gegen Bandenkriminalität ausgelobt. Nun hoffen sie darauf, wieder stärkste Fraktion im Parlament zu werden - und dann womöglich in einer Minderheitsregierung weiterzuregieren.

Es wird knapp für Löfven

Dafür spricht, dass Minderheitsregierungen ganz normal sind in Schweden. Seit einer Parlamentsreform Anfang der Siebzigerjahre gab es sogar mehr Minderheits- als Mehrheitskabinette; auch Löfven und seine grünen Koalitionspartner haben zusammen keine Mehrheit. "In Schweden bleibt eine Regierung so lange im Amt, bis sie abgewählt wird", sagt Politologe Jochem. Und: Einer von Kristerssons möglichen Bündnispartnern, die liberale Zentrumspartei unter ihrer populären Spitzenfrau Annie Lööf, stellt sich bislang gegen jegliche Absprachen mit den Schwedendemokraten - inklusive einer möglichen Tolerierung.

Allerdings wird sich Noch-Regierungschef Löfven nach der Wahl wohl einer Abstimmung im Parlament stellen müssen. Verliert er diese, kommt es zur Ministerpräsidentenwahl. Eine absolute Mehrheit ist da nicht erforderlich, die relative Mehrheit genügt. Falls sich die Schwedendemokraten bei diesem Votum enthalten, könnte es entscheidend darauf ankommen, welcher Block mehr Mandate gewonnen hat: Mitte-Links oder Mitte-Rechts.

Es wird also knapp für Löfven. Der Premier weiß das - und setzt im Wahlkampfendspurt auf sozialdemokratische Kernkompetenzen. Etwa 35 Milliarden schwedische Kronen mehr Sozialleistungen (3,3 Milliarden Euro) hatte seine Partei dem Volk ohnehin versprochen. Vor ein paar Tagen hat sie dann nachgelegt: Die Eltern vier- bis 16-jähriger Kinder sollen künftig fünf zusätzliche freie Tage kriegen. Damit es wieder kuscheliger wird in Schwedens Volksheim.