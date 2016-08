Suche in den Alpen: Verschollenes Schweizer Kampfflugzeug ist abgestürzt

Die Absturzstelle liegt im Gebiet um den Sustenpass und wurde von einem Hubschrauber der Luftwaffe gefunden. Das seit Montag verschollene Schweizer Kampfflugzeug wurde am Dienstag in den Alpen gefunden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Bern mit.

Nach dem Piloten der Maschine vom Typ F/A-18 werde weiterhin intensiv gesucht, sagte Armeesprecher Daniel Reist. Zur Ursache des Absturzes gab es zunächst keine Erkenntnisse.

Auf dem Landweg ist die Absturzstelle den Armeeangaben zufolge wegen widriger Witterungsverhältnisse nicht erreichbar. Gebirgsspezialisten würden versuchen, sich von Helikoptern aus abzuseilen, sobald die Umstände dies zuließen.

Der Funkkontakt zum Piloten der einsitzigen Maschine war am Montagnachmittag wenige Minuten nach dem Start vom Militärflugplatz in Meiringen abgerissen. Erst im vergangenen Oktober war eine F/A-18 im gemeinsamen Trainingsgebiet mit Frankreich südöstlich von Besançon abgestürzt. Der Pilot wurde dabei verletzt.