Volksinitiative Schweizer stimmen über raschen Atomausstieg ab

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der Schweizer Energiekonzern Axpo ist ein stolzes Unternehmen; kaum verhohlene Nervosität gehört eigentlich nicht zum Geschäftsgebaren der Holding mit Sitz in Baden (Kanton Aargau). Sie rühmt sich etwa damit, zum wiederholten Mal zum "weltweit besten Stromhandelsunternehmen" gewählt worden zu sein - aber zuletzt ließen die Worte von Konzernchef Andrew Walo in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" aufhorchen: Im Kern enthielten sie eine Drohung an die Bürger.

Anlass war die bevorstehende Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie", über die die Schweizer am 27. November abstimmen. Walo warnte nicht nur vor Risiken für die sichere Stromversorgung, sollte die Initiative erfolgreich sein. Er kündigte für diesen Fall auch sogleich eine enorme Schadenersatzforderung an: 4,1 Milliarden Franken (3,8 Milliarden Euro). Am Ende würden die Steuerzahler damit belastet, so der Axpo-Chef.

Walos Nervosität hat einen Grund: Umfragen räumen der Initiative, die von den Grünen lanciert wurde, Erfolgschancen ein. Derzeit würden 57 Prozent sicher oder eher mit Ja stimmen, hieß es etwa in der Erhebung der Mediengruppe Tamedia, die am 16. November veröffentlicht wurde. 42 Prozent seien gegen die Initiative. Auch eine Umfrage des Instituts GfS Bern sieht die Befürworter vorn, allerdings mit 48:46 Prozent äußerst knapp - zudem schmolz hier der Vorsprung des Ja-Lagers im Vergleich zu einer ersten Umfrage vor vier Wochen deutlich. Dieser Trend sei in der Vergangenheit bei vielen Volksinitiativen typisch gewesen, berichtet die "NZZ": Anfängliche Unterstützung wich zum Abstimmungstermin hin einer zunehmenden Ablehnung.

Der letzte Meiler soll laut der Initiative 2029 vom Netz gehen

Ein Erfolg der Volksinitiative hätte weitreichende Konsequenzen: Die Schweiz verfügt derzeit über fünf Atomkraftwerke. Die drei ältesten von ihnen - Beznau I und II sowie Mühleberg - müssten bei einem Ja der Bürger bereits im kommenden Jahr abgeschaltet werden. Die Meiler in Gösgen und Leibstadt dürften noch bis 2024 beziehungsweise 2029 Strom produzieren. Dann wäre endgültig Schluss.

Zum Vergleich: Deutschland will bis 2022 aus der Kernenergie aussteigen.

Ein rasches Aus der drei ältesten Schweizer Atomkraftwerke würde bedeuten, dass rund 15 Prozent der gesamten Stromproduktion des Landes wegfallen würden. Dies entspricht in etwa dem Verbrauch von 1,6 Millionen Haushalten.

Letztlich wäre die Schweiz dann auf deutlich höhere Stromimporte angewiesen, weil die von den Initiatoren angestrebte massive Forcierung erneuerbarer Energien kaum so kurzfristig zu bewerkstelligen wäre. Bislang produziert das Land zwar pro Jahr mehr Strom als es verbraucht. In manchen Wintermonaten war es aber bereits von Importen abhängig, weil weniger Strom aus Wasserkraft ins Netz gespeist wurde.

Atomkraftwerke in der Schweiz Beznau I und II: Die Atomkraftwerke müssten im kommenden Jahr vom Netz, sollte die Volksinitiative von den Schweizern angenommen werden.

Mühleberg: Mühleberg gehört zu den drei ältesten Kernkraftwerken des Landes und müsste bei einem Erfolg der Initiative ebenfalls 2017 vom Netz.

Gösgen: Für dieses Atomkraftwerk haben die Initiatoren ein Betriebsende im Jahr 2024 vorgesehen.

Leibstadt: Das AKW Leibstadt soll laut den Plänen der Volksinitiative im Jahr 2029 den Betrieb beenden.

Gegner der Initiative warnen deshalb lautstark vor den Folgen eines Ausstiegs, wie ihn die Grünen fordern. Es sei mit Chaos zu rechnen, sagte etwa Heinz Karrer, Chef des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. Es gebe keinen Plan, wie man die drei ältesten Kraftwerke ersetzen wolle. Der Widerstand gegen die Initiative ist in der Wirtschaft enorm. Laut dem Dachverband entfallen rund 60 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs auf die Wirtschaft: "Eine sichere Versorgung ist daher für unsere Unternehmen extrem wichtig."

"Das älteste AKW der Welt"

Auch die Schweizer Regierung (Bundesrat) und die im Parlament vertretenen Parteien haben sich klar positioniert: Die Regierung ist ebenso gegen die Initiative wie die Mehrheit des Parlaments. Ihre Argumentation: Der Plan der Grünen sei übereilt und ungeordnet. Ein stärkerer Stromimport würde nicht nur die Abhängigkeit vom Ausland verschärfen, sondern auch die Netz-Infrastruktur zusätzlich belasten. Das Vorhaben sei auch ökologisch fragwürdig, weil ein Teil des importierten Stroms auch aus Kohlekraftwerken stammen würde, so die Gegner. Die SVP, stimmenstärkste Partei des Landes, warnt mit Blick auf die Initiative vor einer "verantwortungslosen Hauruck-Übung".

Die Regierung und die Mehrheit des Parlaments setzen stattdessen auf die sogenannte Energiestrategie 2050, die für eine Energiewende in der Schweiz sorgen soll. Neben einem Ausbau der erneuerbaren Energien sollen demnach der Bau neuer Atomkraftwerke ausgeschlossen und die bestehenden Meiler schrittweise vom Netz genommen werden. Der Plan sieht aber vor, dass die Atomkraftwerke so lange am Netz bleiben dürfen, bis sie von der zuständigen Aufsichtsbehörde als unsicher eingestuft werden.

Damit wollen sich die Befürworter der Initiative - neben den Grünen sind dies unter anderem die sozialdemokratische SP, die Grünliberalen sowie Umweltverbände - nicht zufrieden geben: "Die Schweiz leistet sich den ältesten AKW-Park der Welt und mit Beznau I sogar das älteste AKW der Welt", heißt es im Argumentarium der "Allianz für den geordneten Atomausstieg". Dies sei gefährlich. Zudem sei kaum ein anderes Land besser für eine Energiewende aufgestellt als die Schweiz, zwei Drittel der Stromproduktion seien bereits erneuerbar.

Es gab in der Vergangenheit bereits Initiativen zur Kernenergie. Zuletzt hatten die Schweizer 2003 den Ausstieg aus der Atomkraft abgelehnt.

Zusammengefasst: In der Schweiz stimmen die Bürger über die Initiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie" ab, die von den Grünen lanciert wurde und unter anderem von der sozialdemokratischen SP und Umweltverbänden unterstützt wird. Sie sieht unter anderem vor, dass die drei ältesten der insgesamt fünf Kernkraftwerke des Landes bereits im kommenden Jahr abgeschaltet werden müssen. Die Schweizer Bundesregierung und die Mehrheit des Parlaments haben sich gegen das Vorhaben ausgesprochen - Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Bürger aber für ein Ja zu der Initiative.