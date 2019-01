Notlage auf Rettungsschiffen Nach wochenlanger Irrfahrt - Malta lässt 49 Migranten an Land

Die 49 Flüchtlinge an Bord der beiden deutschen Hilfsschiffe vor der Küste von Malta dürfen nach Angaben der dortigen Regierung an Land gehen. "Es wurde eine Ad-hoc-Vereinbarung erzielt", sagte Maltas Regierungschef Joseph Muscat am Mittwoch vor Journalisten. Auch für 249 bereits in Malta befindliche gerettete Migranten sei eine Vereinbarung erzielt worden.

Das Schiff "Sea-Watch 3" der Berliner Organisation Sea-Watch hatte am 22. Dezember 32 Migranten gerettet. Auf dem Schiff "Professor Albrecht Penck" der Regensburger NGO Sea-Eye harren 17 Gerettete seit dem 29. Dezember aus.

Die Migranten sollen auf acht europäische Länder verteilt werden, sagte Maltas Regierungschef Joseph Muscat.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.