Saturday-Night-Life-Sketch Spicer reagiert auf McCarthy-Parodie

Humor ist nicht jedermanns Sache. Erst recht nicht, wenn die eigene Person immer wieder von Comedians in US-amerikanischen Late-Night-Shows persifliert wird. So geschehen mit Donald Trump, dessen Imitator Alec Baldwin millionenfach beim Video-Portal YouTube geklickt wurde. Die Antwort des US-Präsidenten ließ nicht lange auf sich warten. In einem Tweet bezeichnete der 70-Jährige den Auftritt des Schauspielers als peinlich und die Sendung als "ungenießbar".

Watched Saturday Night Live hit job on me.Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media rigging election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Oktober 2016

Doch auch der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, geriet kürzlich in den Fokus der berühmten Sendung "Saturday Night Life". Zuletzt begeisterte Melissa McCarthy ein Millionen-Publikum, als sie Spicer in gewohnt selbstbewusster und aggressiver Manier an seinem Rednerpult parodierte.

Nun reagierte Spicer, der zuletzt scharf kritisiert worden war, weil er die Festnahme eines fünfjährigen Jungen rechtfertigte. Am Rande des Super Bowl in Houston sagte er: "Es war eine wirklich lustige Sendung, aber McCarthy könnte sich ein bisschen zurücknehmen." Weniger habe ihm beispielsweise die Szene gefallen, in der sich die Moderatorin zahlreiche Kaugummis in den Mund stopft, um sie wenig später wieder auszuspucken.

Auch für Baldwin hatte Spicer noch ein Wort übrig: "Alec hat sich von lustig zu gemein gewandelt, das ist wirklich unglücklich." Im Gegensatz zu Trump hat sich Spicer allerdings noch nicht für eine Absetzung der berühmten Sendung ausgesprochen.