Abgang des Rechtspopulisten Gorka Trump gehen langsam die Berater aus

Nach Stephen Bannon ist ein weiterer nationalistisch-populistischer Vertreter aus dem Beraterkreis von US-Präsident Donald Trump ausgeschieden. Sebastian Gorka arbeite nicht mehr für die Regierung, teilte das Weiße Haus mit. Die Regierung widersprach damit Gorka, der aus eigener Entscheidung gegangen sein will. Wörtlich stellte die US-Regierung klar: "Sebastian Gorka ist nicht zurückgetreten".

Gorka hatte sich im Weißen Haus vor allem mit Außenpolitik und Terrorabwehr beschäftigt. Der 46-Jährige stand wegen seiner Kontakte zu rechtsextremen Gruppen in der Kritik. Der gebürtige Brite mit ungarischen Wurzeln arbeitete 1998 für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Gorka war zuletzt mit öffentlichen Äußerungen aufgefallen, die sich gegen Außenminister Rex Tillerson gerichtet hatten.

Wie Ex-Chefstratege Bannon gilt auch Gorka als Gegner von Trumps Plänen, sich wieder stärker in Afghanistan zu engagieren. Beide Publizisten kannten sich aus ihrer Zeit beim Nachrichtenportal Breitbart, das als Forum für sogenannte alternative Rechte fungiert. Gorka schrieb dort unter Bannon über nationale Sicherheitsthemen.

"Für mich ist klar, dass Kräfte, die nicht das Wahlkampf-Versprechen "Make America Great Again" unterstützen, zur Zeit im Weißen Haus Auftrieb haben", heißt es in einem Schreiben Gorkas, aus dem unter anderem die "New York Times" zitiert. Der beste Weg, wie er Trump weiter unterstützen könne, sei von außerhalb des Weißen Hauses.

Der Abgang erinnert stark an den seines 63-jährigen Ex-Chefs Bannon, der nach eigenen Worten zu Breitbart zurückgekehrt ist - um von dort aus weiter für Trump zu kämpfen. Nur kurze Zeit später nahm das Portal aber vermehrt den Präsidenten und dessen Außenpolitik ins Visier.

Bürgerrechtler begrüßen Rauswurf

Ob gefeuert oder freiwillig gegangen, ob ultra-nationalistisch oder eher gemäßigt: Trump gehen langsam die Berater aus. Und unter denen, die noch da sind, herrscht Unmut. Der frühere Präsident der US-Investmentbank Goldman Sachs, Gary Cohn, bezeichnete das Weiße Haus als "Tollhaus". Der im Weißen Haus für Wirtschaftspolitik zuständige Ökonom denkt wegen Trumps Relativierung rassistischer Gewalt in Charlottesville über einen Rücktritt nach. Dabei gilt er als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Zentralbank-Chefin Janet Yellen, deren Amtszeit im Februar endet.

"Bürger, die für Gleichheit und Freiheit auf die Straße gehen dürfen nie mit Rassisten, Neonazis und dem Ku-Klux-Klan gleichgesetzt werden", sagte der 56-Jährige der "Financial Times". Cohn, selbst jüdischen Glaubens, sagte: "Ich werde nicht zulassen, dass 'Juden werden uns nicht ersetzen" schimpfende Neonazis diesen Juden aus dem Job drängen", sagte er.

Ob Trump darauf nun reagiert hat? Mit Gorka hat nun jedenfalls ein großer Hetzer gegen Muslime das Weiße Haus verlassen.

Ein großes Bündnis für Bürgerrechte begrüßte dieses "längst überfällige" Ausscheiden. Als Kehrtwende in Trumps Politik gegenüber Minderheiten dürfe das aber nicht gewertet werden - schließlich habe er am gleichen Tag den umstrittenen Ex-Sheriff Joe Arpaio begnadigt, der hart gegen Einwanderer vorgegangen war, sagte Vanita Gupta von der Leadership Conference on Civil and Human Rights. "Niemand, der Rassisten oder Neonazi-Ideen unterstützt sollte für diese oder eine andere Regierung arbeiten", sagte Gupta.

Gorka nur eine Randfigur

Dass Sebastian Gorkas Abgang vor allem strategisch motiviert war, mutmaßt auch die "Washington Post". Er sei Teil einer großen Umstrukturierung des Stabschefs im Weißen Haus, John F. Kelly, schreibt das Blatt. Er wolle den steten Streit unter den Beratern beenden - und Gorka geriet laut der Zeitung mit vielen aneinander.

Anders als bei einem möglichen Verlust Cohens dürfte Trump auf die Expertise Gorkas zudem verzichten können. Die Aufgaben des Beraters zur Terrorismusbekämpfung waren nur wage umrissen. Er arbeitete außerhalb des Nationalen Sicherheitsrats und galt als Randfigur.

Politisch dagegen könnte die Trennung wie bei Bannon für Trump gefährlich werden. So gab er als prominente Stimme aus dem Weißen Haus der US-Regierung in Nachrichtensendungen Rückhalt. Sie wird Trump nun fehlen.