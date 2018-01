Österreichs Kanzler bei Merkel Kurz mal nach Berlin

Österreich gehört zu Europa. Weil das offensichtlich nicht so selbstverständlich ist, wie es klingt, arbeitet die neue österreichische Regierung daran, ein "klares Zeichen der proeuropäischen Ausrichtung" zu setzen. Deshalb hat Sebastian Kurz, 31, seine erste Auslandsreise als Bundeskanzler vergangene Woche nach Paris unternommen. Und deshalb trifft er am Mittwoch in Berlin seine Amtskollegin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Am Abend ist er im ARD-Studio bei Sandra Maischberger zu Gast, und am Donnerstagvormittag tauscht er sich noch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus.

Tatsächlich hat es zuletzt immer wieder Anlass gegeben zu fragen, welchen Kurs Österreich in Europa eigentlich fahren will. Sogar im eigenen Land, sodass Bundespräsident Alexander Van der Bellen sich genötigt sah, Kurz und seiner Mannschaft ein klares Bekenntnis zu Europa abzuverlangen. Eine Regierung, die einen Austritt Österreichs aus der EU nach dem Vorbild von Brexit anstrebe, werde er nicht vereidigen, hatte Van der Bellen gedroht. Der Grund: Kurz, Chef der christlich-konservativen ÖVP, ist eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ eingegangen. Diese hatte in Vergangenheit mehrfach eine Volksabstimmung über einen EU-Austritt gefordert.

Kurz versprach also, dass es eine Abstimmung über einen "Öxit" mit ihm nicht geben werde. Die EU aber müsse reformiert werden. Dabei wolle man mit Deutschland "an einem Strang ziehen". Ziel seiner Reise sei, mit Merkel zu erörtern, in welchen Bereichen dies möglich sei.

Streitthema Flüchtlinge

In Berlin will Kurz jetzt unter anderem über die EU-Finanzen sprechen, die er gern so gestaltet wissen möchte, dass Österreich in Zukunft nicht mehr einzahlen muss als bisher. Von Deutschland, ebenfalls Nettozahler, erhofft er sich dabei Unterstützung. Weitere Themen sind die im zweiten Halbjahr beginnende österreichische EU-Ratspräsidentschaft, der Umgang mit dem Brexit "und sicherlich auch Flüchtlinge und Migration", wie es aus Kurz' Büro heißt.

Beim Flüchtlingsthema hatte es in jüngster Vergangenheit die lautesten Misstöne zwischen Wien und Berlin gegeben. Kurz, bis Ende 2017 noch Außenminister von Österreich, war maßgeblich verantwortlich für eine Politik der Grenzschließungen und hatte im Wahlkampf damit geworben, die Schließung der Balkanroute durchgesetzt zu haben. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik. Das Verhältnis zwischen Merkel und Kurz gilt daher auch als unterkühlt, auch wenn Merkels Sprecher Steffen Seibert betont, Kurz werde von der Bundeskanzlerin "freudig erwartet".

In Wien hat man jedoch registriert, dass Deutschland von der österreichischen Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik - von "Refugees Welcome" zur Politik der Mauern und Zäune - profitiert hat, in dem Sinne, dass die Bundesregierung sinkende Flüchtlingszahlen als Erfolg preist. Ohne die österreichische Härte, weiß man in Wien, wäre das nicht möglich gewesen. Gleichwohl, heißt es aus Kurz' Umfeld, wisse man eben auch, "dass die deutsche Bundesregierung das so offen nicht sagen kann".

In Berlin wiederum hat man zur Kenntnis genommen, dass Österreichs neue Außenministerin, die parteilose Karin Kneissl, die auf FPÖ-Ticket ins Amt gekommen ist, ihren ersten Auslandsbesuch der Slowakei abstattete - einem der vier Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn), die Grenzzäune fordern und gegen eine Aufteilung von Flüchtlingen in der EU nach Quoten sind. Auch Kurz hat mehrfach erklärt, er halte Quoten für einen "Irrweg". Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen zu "zwingen", bringe Europa nicht weiter. Gleichzeitig betonen er und seine Außenministerin, Österreich werde sich nicht der Visegrád-Gruppe anschließen.

Neuer Umgang mit Rechtspopulismus

Uneinigkeit zwischen Kurz und Merkel dürfte auch bei der Haltung gegenüber Russland herrschen. Kurz ist offen für eine Annäherung an Moskau und, sollte es Fortschritte im Konflikt mit der Ukraine geben, für eine schrittweise Rücknahme von Sanktionen gegen Russland. Ebenso hat er sich von den Vorstellungen Merkels und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron von einem "Kerneuropa" distanziert. "Es kann nicht auf Dauer Mitglieder erster und zweiter Klasse innerhalb der Union geben", sagte er vergangene Woche vor seinem Besuch in Paris.

Die Kurz-Besuche in Paris und nun in Berlin zeigen, wie stark sich Europa in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten verändert hat. Als im Jahr 2000 die ÖVP mit der FPÖ an die Regierung kam, hatten die EU-Staaten Österreich noch mit Sanktionen belegt und den damaligen ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel ausgegrenzt. Heute heißt man den neuen Regierungschef aus Wien willkommen und begnügt sich mit einer Ermahnung: Es verstehe sich von selbst, sagt Regierungssprecher Seibert, dass die Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung "auf der Basis der Werte stattfindet, die in Europa gelten und die wir uns in Deutschland konstitutiv für unser politisches Leben gegeben haben".