Österreich Kurz verlangt völlig neue EU-Flüchtlingspolitik

Österreichs neuer Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert einen Kurswechsel in der europäischen Flüchtlingspolitik: Die Verteilung von Migranten in der EU nach festen Quoten sei ein Irrweg. "Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen, bringt Europa nicht weiter", sagte der 31-jährige konservative Politiker der "Bild am Sonntag".

"Wenn wir diesen Weg fortsetzen, spalten wir die Europäische Union nur noch weiter", sagte Kurz. Die Mitgliedstaaten sollten selbst entscheiden, ob und wie viele Menschen sie aufnehmen.

Im September 2015 hatten die EU-Innenminister erstmals gegen den Widerstand osteuropäischer Staaten beschlossen, 120.000 Asylbewerber nach einer Quotenregelung innerhalb der EU zu verteilen. Die Folge war ein Riss quer durch die Union.

Auch Kurz war in dieser Zeit immer wieder als Kritiker von Angela Merkels Flüchtlingspolitik in Erscheinung getreten. Seit Monaten ringt die EU nun um die Reform des bisherigen Dublin-Systems, wonach jene Staaten die Verantwortung für Asylbewerber übernehmen müssen, in denen die Neuankömmlinge erstmals die EU betreten. Doch das Vorhaben stockt derzeit, weil die Verteilung von Asylbewerbern per Quote auch im neuen Asylsystem verankert werden soll.

Quoten-Diskussion aus Sicht des Kanzlers "sinnlos"

Die Diskussion über eine Quote sei weitgehend sinnlos, sagte Kurz der "Bild am Sonntag" nun. "Denn die Migranten, die sich auf den Weg nach Europa machen, wollen nicht nach Bulgarien oder Ungarn. Sie wollen vor allem nach Deutschland, Österreich oder Schweden." Neben Bulgarien und Ungarn wollen auch Tschechien und Polen keine Flüchtlinge aufnehmen. Zurzeit beantragen laut Eurostat 60 Prozent aller Migranten, die in die EU kommen, Asyl in Deutschland.

Kurz sagte, die Fehlentwicklungen in der EU-Flüchtlings- und Migrationspolitik gehörten dringend korrigiert. "Die Grenzen zwischen Asyl und Wirtschaftsmigration sind derzeit vollkommen verschwommen." Es gehe darum, den Menschen in ihren Herkunftsländern zu helfen. Wenn das nicht möglich sei, dann in den Nachbarstaaten. "Wenn auch das nicht möglich ist, dann auf ihrem Kontinent in sicheren Gebieten. Diese sollte die EU unterstützen, vielleicht sogar organisieren und militärisch sichern." Erst in einem letzten Schritt solle vor Ort ausgewählt werden, wer nach Europa kommen dürfe.

Für Deutschland erwartet das Innenministerium in diesem Jahr weniger als 200.000 Zuwanderer: "Ende November waren wir knapp bei 173.000. Ich rechne für das ganze Jahr mit einer Zahl von unter 200.000 Migranten", hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kürzlich gesagt.