Flüchtlingskrise in Serbien "Für uns ist immer Winter"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

An einem warmen Vormittag im Spätsommer geht Ana Pavlovic in den Park neben dem Belgrader Busbahnhof. Es ist einer der Orte in der serbischen Hauptstadt, an dem sich tagsüber viele Flüchtlinge aufhalten. Hier verteilen private Hilfsorganisationen Verpflegung und Getränke, hier treffen Flüchtlinge auch Schlepper, die ihnen versprechen, sie in den Westen zu schleusen.

Als Jugendliche dachte die 24-Jährige nicht an Flüchtlinge. Sie mochte fremde Sprachen und studierte nach dem Abitur Arabistik, ein in Serbien eher exotisches Fach. Als im vergangenen Jahr immer mehr Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten durch Serbien zogen, beschloss sie zu helfen. Seit Februar arbeitet sie als Arabisch-Dolmetscherin beim "Zentrum für den Schutz von Asylsuchenden" (CZA), einer 2008 gegründeten privaten serbischen Flüchtlingshilfsorganisation.

Ana Pavlovic spricht zuerst eine Irakerin an, die zusammen mit ihrem Bruder aus dem Land geflohen ist, später trifft sie eine Gruppe afghanischer Jugendlicher. Sie fragt nach den Umständen ihrer Flucht, erklärt ihnen, wie sie in Serbien Asyl beantragen können und gibt ihnen die Adresse des CZA-Büros.

In der letzten Zeit hat Ana Pavlovic im Park neben dem Belgrader Busbahnhof immer öfter zu tun. "Eigentlich wollen ja alle Flüchtlinge weiter nach Westen", sagt sie. "Aber die Zahl derjenigen nimmt zu, die ungewollt länger in Serbien und vor allem in Belgrad bleiben. Viele, die aus den südlichen Nachbarländern kommen, warten hier erst einmal längere Zeit ab, wie sich die Lage an den Grenzen zu Ungarn und Kroatien entwickelt."

Von allen Ländern Mittel- und Südosteuropas, durch die seit 2015 in großer Zahl Flüchtlinge kamen, ist Serbien das letzte, das nicht streng militaristisch und mit aller Härte gegen sie vorgeht. Das noch keine Grenzzäune baut und dessen Offizielle sich nicht in xenophober Rhetorik üben. Doch das könnte sich schnell ändern. Denn immer mehr Flüchtlinge stecken in Serbien fest - und der Staat ist überfordert.

Sie kommen illegal von Süden, aus Bulgarien und Mazedonien, über die zumeist schlecht gesicherten Übergänge, während die nördliche und westliche Grenze von den Nachbarn Ungarn und Kroatien nahezu hermetisch abgeriegelt ist. Laut staatlichen Angaben halten sich in Serbien derzeit rund 4000 von den Behörden erfasste Flüchtlinge auf. Doch die Dunkelziffer, sagt der CZA-Direktor Rados Djurovic, läge mit Sicherheit weitaus höher.

Serbien ist auf die Flüchtlinge nicht vorbereitet

Mehrere Tausend Flüchtlinge klingt zunächst nicht nach viel, doch Serbien ist selbst auf diese Zahl nicht vorbereitet. Zwar hat das Sieben-Millionen-Einwohner-Land während der Jugoslawienkriege 650.000 und während des Kosovokrieges noch einmal 200.000 Flüchtlinge aufgenommen. Aber das waren Serben. Und selbst heute sind viele von ihnen nicht integriert.

Erst vor wenigen Jahren begann der serbische Staat, Asylgesetze zu verabschieden und eine Infrastruktur für nichteuropäische Flüchtlinge aufzubauen. Doch das Land steht noch am Anfang. Es gibt ein halbes Dutzend Asyl- und Aufnahmelager, die derzeit fast alle überfüllt sind. Zugleich hausen viele nicht erfasste Flüchtlinge in Belgrad und in der Nähe der Grenzen zu Ungarn und Kroatien in leerstehenden Häusern, auf überdachten Parkplätzen oder einfach im Freien.

Bisher machte Serbiens Regierungschef Aleksandar Vucic aus der Not eine Tugend - er präsentierte sein Land als Balkanstaat mit einer "humanistischen Flüchtlingspolitik". Das sollte gut klingen für westliche EU-Staaten und besonders in Deutschland, denn Serbien ist EU-Kandidatenland, Ende 2015 wurden die ersten Verhandlungskapitel eröffnet. Ohnehin bleibt Serbien nicht viel anderes übrig als "Humanismus", denn seine Grenzen zu Bulgarien und Mazedonien sind nicht leicht zu sichern, und die Grenze zum Kosovo erkennt Serbien nicht an - ein offenes Tor für Flüchtlinge.

Doch inzwischen ändert sich Vucics Ton. Der Regierungschef spricht von der Notwendigkeit, Serbien vor einem Flüchtlingsandrang zu schützen. Zur Sicherung der Grenze nach Bulgarien und Mazedonien wurde Militär entsandt. Im August hinderten Grenzpatrouillen mehr als 2000 Flüchtlinge daran, Serbien illegal zu betreten, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Der Winter kommt - und dann?

"Serbien ist bereits ein Flaschenhals und hat riesige Angst, alleingelassen zu werden, wenn weitere Tausende oder sogar Zehntausende Flüchtlinge kommen", sagt der CZA-Direktor Rados Djurovic. "Zugleich hat der Staat keinerlei Migrationsstrategie. Wir sind einfach nicht darauf vorbereitet, einer höheren Anzahl von Flüchtlingen zu helfen."

Beispiel Subotica: Die 100.000-Einwohner-Stadt in Nordserbien, zehn Kilometer von der ungarischen Grenze gelegen, ist ein Zentrum für wartende Flüchtlinge geworden. Auf einem Gelände am Stadtrand haben Behörden schon vor Längerem ein Aufnahmelager eingerichtet, das für 70 Personen gedacht war - inzwischen leben dort zehn Mal so viele, die meisten in Zelten. Andere sammeln sich in der Innenstadt im Ferenc-Rajhl-Park oder am Bahnhof - eine gesicherte Unterkunft haben die meisten nicht.

Noch ist es warm, auch die Nächte sind mild. Aber der Winter kommt, was soll dann sein? Vladimir Cucic, der Direktor des serbischen Kommissariats für Flüchtlinge und Migration und damit Serbiens oberster Flüchtlingsbeamter, reagiert halb ratlos, halb hektisch, wenn man ihn das fragt. "Wer mit Flüchtlingen arbeitet, muss auf das Schlimmste vorbereitet sein", sagt Cucic. "Für uns ist immer Winter. Der eine Winter hat am 30. Juni aufgehört und der andere am 1. Juli begonnen. Wir müssen jetzt sehen, wie wir kältefeste Unterkünfte organisieren."

Auch Cucic nennt Serbien düster einen "Flaschenhals", in dem Flüchtlinge feststeckten. Auch er gibt zu, dass sein Land auf ihre Ankunft nicht vorbereitet ist. "Ich weiß nicht", sagt er, "wie lange wir unseren humanistischen Ansatz noch durchhalten können." Es wird kälter in Serbien.

Zusammengefasst: Bisher hat Serbien als einziges Land auf dem Balkan die Grenzen für Flüchtlinge noch nicht komplett geschlossen - doch die Regierung könnte ihren Kurs schon bald verschärfen. Hilfsorganisationen warnen: Viele Menschen leben derzeit unter freien Himmel, ihre Lage könnte sich mit Ende des Sommers erheblich verschärfen.