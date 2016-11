Serbien Waffenfund verstärkt Angst vor Anschlägen auf Politiker

Es ist der zweite Waffenfund innerhalb von wenigen Tagen: Die serbische Polizei hat in einem Auto in Belgrad automatische Waffen, Munition und hochexplosiven Sprengstoff entdeckt. Das verstärkt in Serbien die Sorge vor Anschlägen auf hochrangige Politiker.

Die Waffen stehen nach Angaben von Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit einem ähnlichen Fund nahe des Wohnorts von Serbiens Regierungschef. Dort hatte die Polizei am vergangenen Samstag im Gebüsch ganz in der Nähe der Wohnung des Ministerpräsidenten Aleksandar Vucic eine Panzerfaust, Handgranaten und Munition entdeckt.

Daraufhin wurden er und seine Familie in Sicherheit gebracht. Die Waffen hätten nach Angaben des Innenministers im Bereich einer Kreuzung gelegen, wo der Fahrzeugkonvoi des Ministerpräsidenten das Tempo normalerweise deutlich drosseln müsse. Die Polizei hatte zuvor nach eigenen Angaben einen Hinweis erhalten. Bislang wurden keine Verdächtigen festgenommen.