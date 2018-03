Skripal-Affäre Deshalb weist Österreich keine russischen Diplomaten aus

Der Satz von Sebastian Kurz war bemerkenswert: "Wir finden die Entscheidung richtig, machen aber nicht mit." Österreichs Bundeskanzler sprach vom internationalen Protest gegen die mutmaßliche russische Beteiligung an dem Anschlag auf Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julija am 4. März in der britischen Stadt Salisbury. Zahlreiche Länder haben russische Vertreter ausgewiesen - Österreich plant keinerlei derartige Schritte. Sein Land, so Kurz zur Begründung, habe eine "Brückenschlagfunktion".

Die britische Regierung beschuldigt Moskau, hinter der Tat zu stecken, da ein von Russland zu militärischen Zwecken entwickeltes Nervengift verwendet worden sei. Aus Solidarität mit Großbritannien warfen die USA insgesamt 60 russische Diplomaten aus dem Land, 16 EU-Staaten wiesen ebenfalls Dutzende russische Vertreter aus, und zuletzt schloss sich Australien diesen Sanktionen an.

Ähnlich wie Kurz äußerte sich die von der rechtspopulistischen FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl. Zunächst müsse es eine "volle Aufklärung der Sachverhalte" geben. Aber selbst, wenn sich herausstelle, dass Russland für den Giftanschlag verantwortlich sei, werde sich Österreichs Haltung wahrscheinlich nicht ändern, sagte sie der Nachrichtenagentur APA. Gerade jetzt sei die "Aufrechterhaltung aller Kommunikationskanäle wesentlich". In schwierigen Zeiten müsse Österreich "Vermittler" sein und den Dialog aufrechterhalten. Österreich sei der "Neutralität" verpflichtet.

Besonders enges Verhältnis der FPÖ zu Russland

Wie sehr Wien darauf bedacht ist, seine Beziehungen zum Kreml nicht zu belasten, sieht man auch daran, dass der österreichische Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal ausgerechnet dem russischen Propaganda-Portal Sputnik die österreichische Haltung erklärte. "Wir werden keine Maßnahmen auf nationaler Ebene treffen, wir werden keine Diplomaten ausweisen", versicherte er. "Der Grund dafür ist, dass wir beabsichtigen, die Kanäle für den Dialog mit Russland offen zu halten. Österreich ist ein neutrales Land und eine Art Brücke zwischen Ost und West." Gleichwohl unterstütze Österreich die Entscheidung, den EU-Botschafter aus Moskau abzuziehen.

Zwar beteiligen sich mehrere EU-Staaten - darunter Griechenland, Portugal und Belgien - nicht an dem Protest gegenüber Russland, doch die Haltung ausgerechnet der konservativ-rechtspopulistischen Regierung Österreichs sticht in dieser schwierigen Situation heraus. Erst recht, weil sogar die russlandtreuen Visegrad-Staaten Ungarn, Polen und Tschechien beim Protest mitmachen. Das, sagte Kneissl, müsse man im Lichte der Nato-Mitgliedschaft dieser Länder sehen. Dabei beteiligen sich längst nicht alle Nato-Staaten an den Ausweisungen russischer Diplomaten.

Die FPÖ pflegt ein besonders enges Verhältnis zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Mehrmals reisten führende FPÖ-Politiker zu Besuchen nach Moskau und lobten die guten Beziehungen. 2016 schloss die FPÖ mit der Kreml-Partei "Einiges Russland" eine "Vereinbarung über Zusammenwirken und Kooperation". Darin heißt es unter anderem, es gehe um die "Stärkung der Freundschaft und der Erziehung der jungen Generation im Geiste von Patriotismus und Arbeitsfreude". FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache postete anschließend ein Foto und schrieb: "Die FPÖ gewinnt international weiter an Einfluss."

Regelmäßig spricht diese Partei sich auch gegen Sanktionen gegen Russland wegen der Besetzung der Krim aus - der "Sanktionswahnsinn" gefährde den Wirtschaftsstandort Österreich. Aus der Regierung ist jetzt allerdings zu hören, die russlandfreundliche Haltung nach dem Anschlag von Salisbury sei eine "gemeinsame Entscheidung von ÖVP und FPÖ".

"Ein Muster ungesetzlichen Verhaltens"

Der Anschlag in Salisbury führte in Österreich derweil zu einem direkten Schlagabtausch zwischen Großbritannien und Russland. Der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner, warf Russland vergangene Woche in einem Gastbeitrag für die "Wiener Zeitung" ein "Muster ungesetzlichen Verhaltens" vor.

Neben dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter zählte Turner die Annexion der Krim im Jahr 2014, das Anheizen des Konflikts in der Ostukraine, das Hacken des deutschen Bundestags und der dänischen Regierung sowie den Versuch, europäische Wahlen zu beeinflussen, auf. "Wir haben keine Differenzen mit dem russischen Volk", schrieb Turner. "Aber wir haben die Pflicht, dem Kreml entgegenzutreten, wenn versucht wird, die internationale Gemeinschaft zu spalten und zu schwächen." Nächstes Mal könne eine russische "Gräueltat irgendwo anders in Europa, sogar auf österreichischem Boden" stattfinden.

Daraufhin warf ihm der Presseattaché der russischen Botschaft in Wien, Bulat Khaydarov, vor "viele Emotionen und überhaupt keine Fakten" zu verbreiten. Es gebe in dem Fall viele offene Fragen und Ungereimtheiten, und Russland habe sehr wohl Mithilfe bei der Aufklärung angeboten, schrieb er ebenfalls in der "Wiener Zeitung". Dass Turner warnte, nächstes Mal könnten "Gräueltaten auf österreichischem Boden" geschehen, sei "reiner Populismus" und "schlechter Stil".