Anschlag auf Ex-Spion Skripal Deutschland weist vier russische Diplomaten aus

Nach Großbritannien weist auch Deutschland russische Diplomaten wegen der Skripal-Affäre aus. Es handelt sich um vier Botschaftsangehörige, wie das Auswärtige Amt mitteilt. Zuerst hatte darüber die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Die Ausweisung ist eine Strafaktion gegen Russland. Die Briten, Deutschland und weitere EU-Länder geben dem Land die Schuld am Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia.

Wir haben heute vier russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Denn nach dem Giftanschlag von #Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei. "Wir haben die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen", sagt AM @HeikoMaas pic.twitter.com/2TXJa3co8H — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 26. März 2018

Die Aktion ist unter den EU-Mitgliedern abgestimmt. Das Auswärtige Amt teilte weiter mit, man habe "in enger Abstimmung" innerhalb der EU und der Nato entschieden, "vier russische Diplomaten aufzufordern, die Bundesrepublik innerhalb von sieben Tagen zu verlassen". Die Aufforderung wurde am Montag der russischen Botschaft übermittelt.

Großbritannien hatte in der Skripal-Affäre am Mittwoch 23 russische Diplomaten und ihre Familien des Landes verwiesen. Laut Premierministerin Theresa May soll es sich um Geheimdienstmitarbeiter gehandelt haben.

Sergej Skripal und seine Tochter ringen in einem britischen Krankenhaus um ihr Leben. Die britischen Behörden sind überzeugt, dass sie mit einem hoch wirksamen Nervengift in Berührung gekommen waren. Beiden waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der britischen Kleinstadt Salisbury gefunden worden.

USA schließt russisches Konsulat in Seattle

Frankreich weist ebenfalls vier russische Diplomaten aus, die USA sogar 60 Geheimdienstmitarbeiter. Zudem werde das russische Konsulat in Seattle geschlossen. Außerdem weisen auch Polen und Litauen russische Diplomaten aus.

Die ukrainische Regierung erklärte, auch sie werde sich an den Maßnahmen beteiligen und 13 russische Diplomaten ausweisen. Ebenso äußerte sich Tschechien, das drei russische Diplomaten des Landes verweist.

Für das Auswärtige Amt erklärte eine Sprecherin, Russland habe es "bislang versäumt, auf die britische Aufforderung, zur Aufklärung des Falles beizutragen, angemessen zu reagieren".

Die Ausweisung der vier Diplomaten sei ein "Signal der Solidarität mit Großbritannien" und signalisiere "die Entschlossenheit, Angriffe auf unsere engsten Partner und Alliierten nicht unbeantwortet zu lassen".

Für die EU erklärte deren Ratspräsident Donald Tusk bislang hätten 14 EU-Mitgliedstaaten entschieden, russische Diplomaten auszuweisen. "Zusätzliche Maßnahmen, darunter weitere Ausweisungen, sind in den kommenden Tagen und Wochen nicht ausgeschlossen."