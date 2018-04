Nervengiftangriff Julija Skripal aus Krankenhaus entlassen

Die ersten Berichte klangen besorgniserregend: Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julija könnten womöglich nach dem Nervengasangriff nicht mehr vollständig genesen. Jüngst meldete sich Julija Skripal dann aus dem Krankenhaus zu Wort. Sie fühle sich jeden Tag stärker, hieß es in einer Erklärung. Nun hat sie das Krankenhaus verlassen. Das meldet der Sender BBC und "Sky News".

Demnach wurde sie schon am Montag aus dem Krankenhaus entlassen.

Sergej und Julija Skripal wurden am 4. März bewusstlos in der englischen Stadt Salisbury aufgefunden. Sie waren mit einem Nervengift angegriffen worden. Vergangene Woche teilte Julija Skripal dann mit: "Ich bin vor einer Woche aufgewacht und bin sehr froh mitteilen zu können, dass ich jeden Tag stärker werde", schrieb sie in einer Erklärung, die die Londoner Polizei veröffentlichte.

Auch Sergej Skripal ist laut seiner Ärztin mittlerweile außer Lebensgefahr.

