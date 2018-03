Fall Skripal Russland kündigt Vergeltung für Ausweisungen an

Russlands Außenministerium hat die konzertierte Ausweisung von Dutzenden Diplomaten durch EU- und Nato-Staaten wegen der Skripal-Affäre als Provokation und als "unfreundlich" kritisiert. Die Verbündeten Großbritanniens folgten "blind dem Grundsatz der euroatlantischen Einheit entgegen dem gesunden Menschenverstand".

Moskau kündigte eine baldige Antwort an. "Wir werden reagieren", hieß es aus dem Außenamt. Ein Sprecher des Kreml erklärte, Präsident Wladimir Putin werde über eine geeignete Antwort entscheiden.

Am Montagmittag hatten Deutschland, die USA, Frankreich und zahlreiche weitere EU- und Nato-Staaten sowie die Ukraine beinahe zeitgleich zwischen einem und 60 russischen Diplomaten ausgewiesen. Die USA kündigten zudem die komplette Schließung des russischen Generalkonsulats in Seattle an.

Russischer Botschafter: Diplomatische Beziehungen zerstört

Russlands Botschafter in der US-Hauptstadt Washington, Anatoly Antonov, nannte die Ausweisung von fünf Dutzend russischen Diplomaten aus den USA "unrechtmäßig". Sie zerstöre das bisschen diplomatischer Beziehungen, das zwischen den Ländern noch existiere.

Die Ausweisungen stehen in Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den im britischen Exil lebenden russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia. Die beiden ringen in einem britischen Krankenhaus um ihr Leben.

Die britischen Behörden sind überzeugt, dass sie mit einem hoch wirksamen Nervengift in Berührung gekommen waren, das aus Russland stamme. Auch soll es mit Wissen der russischen Staatsführung eingesetzt worden sein. Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der britischen Kleinstadt Salisbury gefunden worden.

Kritik an den weitweiten Ausweisungen russischer Diplomaten kam aber auch aus Deutschland, von der oppositionellen Linken sowie aus der SPD. "Die Bundesregierung sollte sich besser für eine gemeinsame Aufklärung des Verbrechens und rechtsstaatliche Verfahren einsetzen, als diesen verhängnisvollen Weg weiterzugehen", erklärte der Linken-Außenpolitiker Stefan Liebich. "Deeskalation tut Not, nicht Eskalation." Die Ausweisung sei "ohne die Vorlage von Beweisen für eine Mittäterschaft" staatlicher russischer Organe erfolgt.

Auch SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich kritisierte die Entscheidung. Die Ausweisung sei "übereilt und wird den politischen Kriterien, die an den Giftanschlag Skripal angelegt werden sollten, nicht gerecht", sagte Mützenich der "Welt".

Großbritannien hatte in der Skripal-Affäre am Mittwoch 23 russische Diplomaten und ihre Familien des Landes verwiesen. Laut Premierministerin Theresa May soll es sich um Geheimdienstmitarbeiter gehandelt haben. Russland hatte daraufhin als Gegenmaßnahme 23 britische Diplomaten und deren Familien zur Ausreise gezwungen und den britischen Botschafter einbestellt.