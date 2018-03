Giftanschlag auf Ex-Spion Skripal Auch Deutschland, Frankreich und USA sehen Verantwortung bei Russland

Die Regierungen in Deutschland, Frankreich und der USA haben sich in einer gemeinsamen Erklärung zum Fall Sergej Skripal geschlossen hinter die britische Regierung gestellt. Die Staaten verdammten in dem Papier den Angriff auf den Ex-Spion, der weiterhin in Lebensgefahr schwebt. Moskau sei dafür verantwortlich, lautet die gemeinsame Schlussfolgerung. Auch die Skripals Tochter befindet sich nach der Attacke mit Nervengift noch im kritischen Zustand.

"Wir, die Vertreter von Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien, verdammen die Attacke gegen Sergej und Julia Skripal in Salisbury, Vereinigtes Königreich, am 4. März 2018", heißt es darin. "Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass chemische Waffen in Europa eingesetzt werden." Damit werde die Souveränität Großbritanniens angegriffen, "und es ist ein klarer Verstoß gegen internationales Recht". Der Vorfall bedrohe "die Sicherheit von uns allen."

Der russische Ex-Spion Skripal war im südenglischen Salisbury zusammen mit seiner Tochter bewusstlos aufgefunden worden. Beide Opfer schweben noch in Lebensgefahr.

Nach Angaben der britischen Regierung wurde ein Gift verwendet, das zu Sowjetzeiten entwickelt wurde. Premierministerin Theresa May hatte die russische Regierung ultimativ zur Aufklärung aufgefordert. Die Frist verstrich in der Nacht zu Mittwoch. Die Regierung in Moskau streitet jede Verwicklung in den Fall ab.

Am Mittwoch hatte die britische Premierministerin Theresa May verkündet, dass 23 russische Beamte das Land binnen einer Woche verlassen sollten. Außerdem wolle sie diplomatische Kontakte zwischen London und Moskau bis auf Weiteres stoppen. Es handle sich um die "größte Ausweisung seit mehr als 30 Jahren", sagte May.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte Russland dringend aufgefordert, zur Aufklärung dieses Verbrechens beizutragen. "Wir nehmen das sehr, sehr ernst", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin".

Sie erinnerte an das Attentat auf den Ex-Agenten Alexander Litwinenko: Russland habe 2006 einen Spion in Großbritannien mit radioaktivem Material getötet. "Russland muss seinen Teil zur Aufklärung beitragen", verlangte sie.