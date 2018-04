Fall Skripal Russische Herkunft von Nervengift im Labor nicht nachweisbar

Es gebe keinen eindeutigen Beweis, dass das Nervengas in Russland produziert worden sei: Der Leiter des britischen Militärlabors Porton Down, Gary Aitkenhead, hat weitere Untersuchungsergebnisse im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal mitgeteilt.

"Wir waren in der Lage, es als Nowitschok zu identifizieren", sagte Aitkenhead. Es handele sich um eine militärische Form. Aber: "Wir haben die exakte Herkunft nicht identifizieren können", sagte er weiter. Die Ergebnisse seien jedoch der Regierung weitergeleitet worden.

Der frühere Doppelagent Skripal war am 4. März zusammen mit seiner Tochter Julia im südenglischen Salisbury bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden. Großbritannien geht davon aus, dass beide mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden und verdächtigt daher Russland, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. Moskau bestreitet dies vehement.

Der Streit löste eine schwere internationale diplomatische Krise aus, in deren Verlauf Großbritannien, die USA und weitere westliche Staaten insgesamt rund 130 russische Diplomaten ausgewiesen. Russland reagierte mit der Ausweisung von 60 US-Diplomaten und 59 Vertretern aus weiteren 23 Ländern; auch vier deutsche Diplomaten müssen Russland verlassen.

Die Nowitschok-Gifte wurden in den Siebziger- und Achtzigerjahren in der Sowjetunion entwickelt. Die Giftgruppe besteht aus ungefähr hundert verschiedenen Stoffvarianten (mehr dazu lesen Sie hier).