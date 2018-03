Fall Skripal Russland bestätigt Ausweisung von Diplomaten

Im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal gehen sich Großbritannien und Russland weiter scharf an. Nachdem die britische Premierministerin Theresa May die Ausweisung 23 russischer Diplomaten verkündet hatte, sollen jetzt auch britische Angestellte Russland verlassen. Entsprechende Berichte vom Donnerstag bestätigte der russische Außenminister Sergej Lawrow nun nach Angaben der Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press.

Demnach antwortete er auf die Frage eines Reporters, ob eine Diplomaten-Ausweisung geplant sei: "Natürlich werden wir das tun". Zahlen nannte er nicht. Die Briten würden sich weigern, mit Russland in der Sache zusammenzuarbeiten, sagte Lawrow laut Reuters. Die Regierung in Moskau habe es aufgegeben, den Kommentaren aus London zu dem Fall Aufmerksamkeit zu schenken. Die Regierung von May habe mit ihren Reaktionen gegen internationale Vereinbarungen verstoßen.

In einer gemeinsamen Erklärung hatten sich am Donnerstag Deutschland, Frankreich und die USA gemeinsam hinter die Deutung aus Großbritannien gestellt, wonach Russland hinter der Nervengift-Attacke steckt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigte an, er werde "in den kommenden Tagen Maßnahmen" als Reaktion auf den Giftanschlag verkünden.

Der russische Ex-Spion Skripal war am 4. März im südenglischen Salisbury zusammen mit seiner Tochter bewusstlos aufgefunden worden. Beide Opfer schweben noch immer in Lebensgefahr.

Nach Angaben der britischen Regierung wurde ein Gift verwendet, das zu Sowjetzeiten entwickelt wurde. Premierministerin May hatte die russische Regierung ultimativ zur Aufklärung aufgefordert. Die Frist verstrich in der Nacht zu Mittwoch. Die Regierung in Moskau streitet jede Verwicklung in den Fall ab.

"Wir werden maximalen Druck auf die britische Regierung ausüben", sagte der russische Botschafter in London, Alexander Yakovenko im Interview mit dem russischen TV-Sender Rossiya 24. Die Regierung von May wolle mit dem Fall nur von den ungünstig verlaufenden Brexit-Verhandlungen ablenken.