Agentenaffäre Wie Skripals Nichte zum TV-Star wurde

Auf dem Tisch vor Viktoria Skripal stehen junge Birkenzweige, daneben liegt ein Brief. Verfasst hat ihn ein britischer Konsularbeamter, Kürzel ECO 002. "Ich bin nicht davon überzeugt, dass Sie ein echter Besucher sind", schreibt ECO 002. Deshalb lehne er ihren Visumsantrag ab.

Seit Viktorias Onkel Sergej und ihre Cousine Julija im britischen Salisbury vergiftet wurden, ist die Buchhalterin aus der Stadt Jaroslawl an der Wolga selbst zu einer wichtigen Figur in einem internationalen Streit geworden. Und deshalb ist auch der Brief ein Politikum. Wie kann man einer Verwandten verweigern, ihre Lieben am Krankenbett zu besuchen? Das fragen die Offiziellen in Moskau. Ist Viktoria eine Schachfigur des Kreml? Das fragen sie in London.

Viktoria gibt selbst Anlass zu Verdacht. Seit der Vergiftung ihrer Verwandten ist sie Dauergast in Talkshows geworden, die Russlands Position in der Affäre Skripal propagandieren. Ihre Geschichte ist eine über das Misstrauen zwischen Ost und West, aber auch über die Kluft zwischen russischem Fernsehen und Wirklichkeit.

"Von den Frauen geliebt, von den Männern geachtet"

Der Tag, an die Skripals ihren Nachnamen zum ersten Mal im Fernsehen hörten, war der 9. August 2006. Berichtet wurde vom Ende eines Geheimprozesses: Ein Ex-Offizier des Militärgeheimdienstes GRU habe jahrelang für die Briten gearbeitet. Der Mann namens Sergej Skripal sei mit 13 Jahren Lager milde bestraft worden. "In der Sowjetunion wurde man für Landesverrat erschossen", sagte der Nachrichtensprecher.

Viktoria Skripal erfuhr damals auf der Arbeit davon. Ihr erster Gedanke war: Das darf auf keinen Fall die Großmutter wissen, ihr Herz hält es nicht aus! Aber es war zu spät. Sergej Skripals Mutter Jelena hatte die Fernsehnachrichten schon gesehen. "Ich bin mit meinem Mann gleich hingefahren", erzählt Viktoria. "Es war hart, es gab viel Tränen und Geschrei. Die Nachbarn dachten, bei uns sei jemand gestorben."

Sergej Skripal kam in ein Straflager, man schrieb hin und her, und Großmutter Jelena bestand darauf, dass die Briefe des Sohnes nach der Lektüre vernichtet wurden. Sie hatte Angst. Es war nicht einfach, zur Familie eines Verräters zu gehören.

Viktoria mag bis heute nicht glauben, dass ihr Onkel ein Verräter ist. Sie bewundert ihn. "Er ist dieser Typ Mann, der von allen Frauen geliebt und von allen Männern geachtet wird", sagt sie. Nach vier Jahren im Lager wurde Sergej offiziell begnadigt. Zwar nur, um ihn gegen russische Agenten auszutauschen, aber Viktoria sah sich in ihrer Annahme bestätigt. Sergej zog nach England, meldete sich alle zwei Wochen per Telefon, um nach seiner Mutter zu fragen, die bei Viktoria wohnt.

Schlechte Nachrichten - aber nicht im russischen TV

Nun sind wieder schreckliche Nachrichten vom Onkel eingetroffen. Viktoria erfuhr noch am Abend des 4. März davon. Bekannte hatten gelesen, dass Sergej und eine 33-Jährige bewusstlos in Salisbury gefunden worden waren. "Das muss Julija sein", dachte Viktoria und rief bei der britischen Botschaft in Moskau an. Dort habe sich niemand für sie interessiert: Wir sind nicht zuständig, wenden Sie sich an die russische Botschaft in London, habe man ihr gesagt.

Auch aus dem russischen Fernsehen erfuhr Viktoria zunächst gar nichts: "Bei uns war vier Tage Stille." Dann allerdings wurde der Vorfall in Salisbury zum Dauerthema. Diesmal war es einfach, die Oma abzuschirmen: Jelena ist bald 90 Jahre alt und sieht und hört schlecht. Sie weiß nicht, dass ihr Sohn vergiftet wurde.

Und sie weiß nicht, dass ihre Enkelin mittlerweile ein Dauergast im russischen Fernsehen ist: Einen Monat nach der Vergiftung trat Viktoria in der Live-Show "60 Minuten". Sie erzählte von ihrem Visa-Antrag und davon, dass ihr jeder Kontakt mit Julija verweigert werde. Man wetterte gegen "Infamie und Sadismus" der britischen Behörden.

Am Morgen kam ein Anruf von Julija, das erste Lebenszeichen seit dem Anschlag. Viktoria zeichnete ihn auf: Man hört die ruhige Stimme Julijas und eine aufgeregte Viktoria. Ob Julija einem Besuch zustimme, fragte Viktoria die Anruferin. "Ich denke, nein", sagte Julija, "lass uns das später besprechen." Und: "Sie geben dir kein Visum." Noch am selben Tag strahlten russische Fernsehsender die Aufzeichnung aus, Viktoria hatte sie ihnen gegeben.

Unglaubwürdig oder inszeniert?

Im Ausland hat sie das unglaubwürdig gemacht. Welche Verwandte zeichnet ungefragt Telefongespräche auf und gibt sie ans Fernsehen? Und was ist das für eine "nahe" Verwandte, wenn Julija selbst sagt, dass sie sie nicht sehen will?

Viktoria ficht die Kritik nicht an. Dass sie Gespräche aufzeichnet, habe mit einem Konflikt auf der Arbeit zu tun. Die Aufzeichnung habe sie nicht bloß ans russische Fernsehen gegeben, sondern auch an die BBC, die sie schätzt.

Und was Julija am Telefon gesagt hat, mag Viktoria nicht als Absage interpretieren. Das sei ihr nicht deutlich genug. Überhaupt, an Julijas Stimme sei doch zu spüren, dass da jemand neben ihr stehe und Druck ausübe.

Von da an war Viktoria regelmäßig zu Gast in TV-Shows. Am häufigsten trat sie in "Lasst sie doch reden" auf, einer Krawall-Talkshow, in der üblicher Weise Ehekrach, Vaterschaftsstreit und Intimes ausgebreitet werden. Beim ersten Mal saß sie neben Andrej Lugowoj - jenem Mann, der mutmaßlich dem Ex-FSB-Mitarbeiter Alexander Litwinenko 2006 in London radioaktives Polonium in den Tee schüttete.

Großbritannien verlangt vergeblich seine Auslieferung, Russland hat Lugowoj mit einem Parlamentssitz belohnt. Er selbst beteuert seine Unschuld.

"Ist ja 'ne lustige Runde hier", sagte Lugowoj. Es wurde reichlich geschrien und spekuliert, am Ende wusste man weniger als vorher: Gab es überhaupt eine Vergiftung? Ist vielleicht alles, was Russland je in die Schuhe geschoben wurde, eine westliche Provokation?

Neben Viktoria saß auch Walter Litwinenko, der Vater des Polonium-Opfers, der wie Lugowoj der britischen Justiz misstraut. Sergej und Julija, mutmaßte er, seien längst im Gefängnis, als Geiseln der Briten. Nur öffentlicher Druck helfe da. "Schrei' so laut du kannst, dann kannst du das Mädel noch retten!", riet er Viktoria.

Mix aus Selbstbewusstsein und Verschwörungstheorien

Diese Worte hat sich Viktoria zu Herzen genommen. Sie glaubt, dass ihre öffentlichen Auftritte den Gang der Ereignisse verändert haben, dass die Briten nur ihretwegen überhaupt etwas preisgegeben haben zu Julijas Zustand. Viktoria ist selbstbewusst, und sie hat einen Hang zu Verschwörungstheorien. Eine gute Grundlage für Fernsehauftritte.

One-woman protest outside the British Embassy in Moscow by Victoria Skripal earlier this week. Poster reads, “Let [90-year-old] mother talk to her son.” pic.twitter.com/kMeb483PAm — Nina ☦️ Byzantina (@NinaByzantina) April 14, 2018

Dabei glaubt sie nicht, dass die Briten Skripal vergiftet haben. Sie verdächtigt eher Julijas Freund und Mitbewohner in Moskau, der untergetaucht ist, oder auch eine "Dritte Seite" - sie meint damit die Amerikaner, auch wenn sie das so nicht sagt. Für viele Russen sind die Amerikaner an allem schuld, was sich gegen Russland richtet.

Hat sich Viktoria je gefragt, wie Julija Skripal ihre Auftritte findet? Dass es ihre Cousine anwidern könnte, wie Viktoria sich an Lügendetektoren anschließen lässt oder vor Millionen Zuschauern Julijas Telefonnummer anruft? Dass sie überhaupt teilnimmt an diesen Sendungen, in denen das von Julija geliebte Großbritannien als Reich des Bösen dargestellt wird?

Viktoria lässt sich solche Zweifel jedenfalls nicht anmerken. Sie scheint ihren neuen Ruhm zu genießen, ihr liegt die Rolle. Und am Ende ist das, was sie will, verständlich. Sie möchte, dass ihre Verwandten nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden. Und sie will, dass ihre Großmutter endlich den langersehnten Anruf vom Sohn bekommt.