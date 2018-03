Cynthia Nixon "Sex and the City"-Star will Gouverneurin von New York werden

Cynthia Nixon ist 51 Jahre alt - und wechselt nun offenbar den Job: Die Schauspielerin, die als Anwältin Miranda Hobbes in der HBO-Kultserie "Sex and the City" berühmt wurde, möchte Gouverneurin von New York werden. Das kündigte sie in einem Video auf Twitter an.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19. März 2018

Die als liberal geltende Nixon - Mutter von drei Kindern und mit einer Frau verheiratet - lebt in Manhattan. Sie will im September gegen den demokratischen Amtsinhaber Andrew Coumo bei den parteiinternen Primaries antreten. Der 60-jährige Politiker ist seit 2011 im Amt.

Nixon hatte die Demokraten unlängst öffentlich dazu aufgerufen, ihre liberale Identität besser sichtbar zu machen und sich nicht nur als "Anti-Trump"-Partei darzustellen.

Sollte die Emmy-Gewinnerin gegen ihren parteiinternen Widersacher im Herbst gewinnen und sich auch bei den anschließenden allgemeinen Wahlen durchsetzen, wäre sie die erste Frau im Gouverneursamt, die offen homosexuell lebt und mit einer Frau verheiratet ist.