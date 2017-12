Nach Tolu-Freilassung Kölner Soziologe hofft auf Türkei-Ausreise

Das Ausreiseverbot ist für den Kölner Soziologen Sharo Garip "totale Willkür und Freiheitsberaubung": Seit Januar 2016 sitzt der 51-Jährige in der Türkei fest, darf das Land nicht verlassen. Doch der Fall von Mesale Tolu macht ihm Mut. Die inhaftierte Journalistin durfte das Gefängnis verlassen. Das hatte am Montag überraschend ein Gericht in Istanbul entschieden.

Ihm selbst sei nun vor einer Gerichtsverhandlung an diesem Dienstag signalisiert worden, "dass ich mit einer Aufhebung des Ausreiseverbots rechnen kann", sagte Garip dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Dem Soziologen werden Unterstützung und Mitgliedschaft in der auch in Deutschland verbotenen Terrororganisation PKK vorgeworfen. Garip hatte als einer von etwa 2000 Wissenschaftlern einen Appell an die türkische Regierung unterzeichnet, die Friedensverhandlungen mit den Kurden wieder aufzunehmen.

Garip sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", dass seine Anwältin bereits sechsmal Widerspruch gegen das Ausreiseverbot erhoben habe. Das sei mit der Begründung abgelehnt worden, "dass ich ein Ausländer bin und man mich nicht ausfindig machen könne". Dieser Punkt falle mit dem Prozessauftakt weg.

Die Journalistin Tolu war am Montag nach siebenmonatiger Untersuchungshaft aus dem Gefängnis frei gekommen. Die 33-Jährige darf aber nicht ausreisen. "Ich bin müde, aber glücklich", sagte sie am Montagabend in der Kanzlei ihrer Anwälte in Istanbul. Sie hoffe, dass nun auch der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel freigelassen wird, der seit Februar ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzt.

Video AFP

Zuletzt war am 26. Oktober der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner aus der Haft entlassen worden, was als Zeichen der Entspannung im belasteten deutsch-türkischen Verhältnis gewertet worden war. Steudtner war am Tag darauf nach Berlin ausgereist. Sein Verfahren in Istanbul wird aber fortgesetzt