Staatsgäste in Jerusalem Die Welt nimmt Abschied von Shimon Peres

"Akzeptiert die Welt nie so, wie sie ist" Präsident Barack Obama flog in der Nacht nach Israel und nahm persönlich an der Trauerfeier für den langjährigen Präsidenten, früheren Regierungschef und Außenminister Shimon Peres teil. Peres war am Mittwoch an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Neben Obama schritt Israels Präsident Benjamin Netanjahu unter das Zelt auf dem Herzelberg, in dem die Staatsgäste Peres gedachten. Israelische Soldaten bildeten eine Ehrenformation und legten einen Kranz nieder. Der frühere US-Präsident Bill Clinton kondolierte ebenfalls auf dem Herzlberg. Israels Premier Reuven Rivlin hielt eine Trauerrede für den Staatsmann. Eine große Überraschung und ein Zeichen, das in der arabischen Welt teilweise für Empörung sorgt: Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zwischen Donald Tusk und Viktor Orbán bei der Trauerfeier am Freitag in Jerusalem. Obama sagte einmal bei der Verleihung eines US-amerikanischen Friedenspreises über Peres: "Er hat uns gelehrt, die Welt nie so zu akzeptieren, wie sie ist." Auch der britische Außenminister Boris Johnson,... ...sowie der britische Thronfolger Prince Charles und Frankreichs Staatschef François Hollande kamen zur Trauerfeier. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau reiste an, um offiziell von Peres Abschied zu nehmen. Der Sarg wurde am Morgen von der Parlamentswache der Knesset zum Ort der Trauerfeier überführt. Hinter dem Sarg schritt Peres' Familie.

In Jerusalem hat am Freitagmorgen die feierliche Beisetzung des verstorbenen ehemaligen israelischen Staatschefs Shimon Peres auf dem Herzlberg begonnen. Das Begräbnis findet in Anwesenheit von Staatsgästen aus aller Welt statt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas haben sich bei der Beerdigung von Altpräsident Shimon Peres die Hand geschüttelt. Zu dem Zusammentreffen kam es vor Beginn der Trauerfeier, wie das israelische Fernsehen am Freitagmorgen zeigte. US-Präsident Barack Obama, der in der Nacht nach Israel geflogen war, sagte, Abbas Kommen erinnere an "die unerledigte Aufgabe, Frieden zu schließen".

Abbas saß bei der Zeremonie in der ersten Reihe. Peres' Familie habe ihn eingeladen, hatte es zuvor in Medienberichten geheißen. Unter den Gästen sind Bundespräsident Joachim Gauck, der französische Staatschef François Hollande, der britische Thronfolger Prinz Charles und Kanadas Premier Justin Trudeau. Bundeskanzlerin Angela Merkel kam nicht, sie kondolierte von Berlin aus.

Die Kanzlerin trug sich am Freitag in der israelischen Botschaft in ein Kondolenzbuch ein und schrieb: "Ich bleibe dankbar für die Begegnungen mit diesem weisen, großherzigen und humorvollen Mann und für seinen Einsatz für die deutsch-israelischen Beziehungen nach dem Zivilisationsbruch der Shoah."

Peres war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er prägte die Politik Israels über Jahrzehnte und war von 2007 bis 2014 Präsident seines Landes. 1994 erhielt er als einer der Förderer des Osloer Abkommens den Friedensnobelpreis gemeinsam mit dem damaligen israelischen Regierungschef Jizchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat.