Israels Ex-Präsident Shimon Peres ist tot

Der langjährige israelische Spitzenpolitiker Shimon Peres ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben, sagte sein persönlicher Arzt und Schwiegersohn Rafi Walden der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten bereits israelische Medien über den Todesfall berichtet. Demnach starb Peres um 3.40 Uhr Ortszeit.

Vor zwei Wochen hatte Peres einen schweren Schlaganfall erlitten. Seitdem lag er in einem Krankenhaus nahe Tel Aviv. Noch am Montag hatte sein Büro seinen Zustand als "stabil" bezeichnet.

Peres gehört zur Generation der Gründerväter Israels. Von 2007 bis 2014 war er Staatspräsident, er war außerdem zweimal Regierungschef und mehrmals Minister.

Im Jahre 1994 erhielt er als Außenminister den Friedensnobelpreis - gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jizchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat. Sie wurden damit für die Unterzeichnung der Friedensverträge zwischen Israel und den Palästinensern ausgezeichnet. Eine umfassende Friedensregelung und die Einrichtung eines unabhängigen Palästinenserstaates stehen aber bis heute aus.

Auch im hohen Alter setzte sich Peres noch für eine Verständigung zwischen Israelis und Arabern ein, unter anderem mit seinem Peres Center for Peace in Tel Aviv. Er hatte die Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern nie aufgegeben.

Geboren wurde Peres 1923 als Sohn eines Holzhändlers im damaligen Ost-Polen. 1934 wanderte er ins damalige Palästina ein. Er wurde auch als Vater des israelischen Atomprogramms bekannt.

Die Reaktionen

Die Trauer um Peres ist groß: Binnen Minuten bekundeten zahlreiche Politiker und ehemalige Weggefährten ihr Mitleid. "Mit Shimon Peres hat Israel einen großen Staatsmann und Deutschland einen treuen Freund verloren", heißt es in einem Kondolenzschreiben von Bundespräsident Joachim Gauck an den Präsidenten des Staates Israel, Reuven Rivlin. Peres habe Israel geprägt wie kaum ein anderer Politiker.

Der amerikanische Ex-Präsident George W. Bush ließ mitteilen, er und seine Frau gehörten zu Peres' "unzähligen Bewunderern weltweit". Durch seine angeborene Menschlichkeit und seinen Anstand habe Peres die Welt immer wieder inspiriert.

Der ehemalige kanadische Außenminister John Baird schrieb via Twitter: "Israel und die Welt haben einen großen Staatsmann verloren. Kanada und ich einen Freund." Das Generalkonsulat Israels in New York veröffentlichte eine Mitteilung, und nannte Peres darin einen "Giganten der Generation, die von der nationalen Befreiung des jüdischen Volkes geträumt hat". Er habe diesen Traum verwirklicht.