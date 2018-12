"Shutdown" und die Folgen Diese US-Institutionen sind betroffen

Zum dritten Mal ist unter Präsident Donald Trump ein Großteil der US-Regierung zum Stillstand gekommen. Um Punkt Mitternacht (US-Ortszeit) lief die Finanzierung für mehrere wichtige Ministerien aus, ohne dass sich der Kongress auf einen neuen Haushalt einigen konnte. Die betroffenen Behörden müssen ihren Betrieb nun einstellen. Grund für den "Shutdown" ist Trumps kompromisslose Forderung nach einer Mauer zu Mexiko, die die Demokraten ablehnen.

Damit werden große Teile des öffentlichen Dienstes heruntergefahren. Welche Einrichtungen und Behörden nun besonders betroffen sind - der Überblick.

Ministerien

Neun Ministerien liegen lahm - darunter Außen-, Innen-, Justiz-, Finanz-, Handels- und Heimatschutzministerium. Rund 800.000 Beamte sind nun entweder unbezahlt zwangsbeurlaubt oder müssen - ebenfalls unbezahlt - zur Arbeit erscheinen. Ihre Gehälter sollen allerdings nach dem "Shutdown" nachgezahlt werden.

Justiz

Bundespolizeibehörden wie das FBI, die Drogenvollzugsbehörde DEA und das Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe sind ebenfalls betroffen. Tausende Mitarbeiter dieser Behörden werden aber weiter arbeiten müssen, ohne bezahlt zu werden.

Wohnungsbehörden

Die Bearbeitung und Genehmigung von Immobiliendarlehen wird sich wegen des "Shutdowns" erheblich verzögern, teilten die US-Wohnungsbehörden mit.

NASA

Rund 96 Prozent aller Mitarbeiter der Weltraumbehörde NASA werden zwangsbeurlaubt.

Nationalparks

Sollte sich der "Shutdown" bis über die Weihnachtsfeiertage hinziehen, leiden auch die Touristen: Die Nationalparks bleiben dann zum Beispiel zwar geöffnet, aber unbewacht. Beim vergangenen "Shutdown" im Januar 2018 wurde etwa ein Drittel der Nationalparks des Landes geschlossen.

Alles in allem könnten diese Verzögerungen und Beurlaubungen den amerikanischen Steuerzahler sehr viel Geld kosten. Experten vermuten, dass der "Shutdown" im Jahre 2013 unter der Obama-Regierung einen volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von zwei Milliarden Dollar verursacht hatte. Doch in diesem Fall wird der Schaden vermutlich geringer ausfallen. Denn fünf Ministerien sind weiter in Betrieb, darunter das Verteidigungs-, das Bildungs-, das Gesundheits- sowie das Arbeitsministerium, weil für diese bereits im September ein längerfristiger Haushalt verabschiedet worden war.