Einigung im Senat US-Haushaltssperre wird aufgehoben

Hochrangige US-Senatoren haben sich auf einen Zwischenhaushalt geeinigt und den Weg für ein Ende des "Shutdown", einer Haushaltssperre der Regierung, freigemacht. "Wir werden heute dafür stimmen, die Regierung wiederzueröffnen", sagte der ranghöchste Demokrat in der Kammer, Chuck Schumer.

81 Senatoren stimmten am Montagmittag (Ortszeit) dafür, die Debatte über den Gesetzentwurf zu beenden. 18 votierten dagegen. Die Kammer sollte dann rasch über das Paket selbst abstimmen.

Es sieht neben einer Finanzierung der Regierung bis zum 8. Februar auch eine auf mehrere Jahre angelegte Fortführung eines Programms zur Kindergesundheit vor, das CHIP genannt wird.

Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell stellte den Demokraten zudem in Aussicht, ein Gesetz für ein Schutzprogramm für mehrere hunderttausend Einwanderer voranzutreiben.

US-Präsident Donald Trump ließ seine Sprecherin ein Statement verlesen. "Die Demokraten sind zur Vernunft gekommen", hieß es darin.

Sollte der Senat dem Gesetzentwurf zustimmen, muss noch das Repräsentantenhaus darüber abstimmen. Anschließend muss Präsident Donald Trump es unterzeichnen, bevor die Regierung wieder vollständig hochgefahren werden kann und der "Shutdown" beendet ist.

Der Streit insbesondere über Einwanderungen und Grenzsicherheit hatte am Samstag zu einem Auslaufen der Finanzierung für die US-Bundesregierung in Washington geführt. Die Nachricht von einer Einigung wurde am Montag an den US-Aktienmärkten mit Erleichterung aufgenommen. Der Dow Jones stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch.

Der dreitägige Haushaltsnotstand war der erste seit Oktober 2013. Damals dauert er 16 Tage.