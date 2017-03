Gabriel in Russland "Sorge, dass es zu neuer Aufrüstungsspirale kommt"

Bei seinem Antrittsbesuch in Moskau hat sich Außenminister Sigmar Gabriel um Deeskalation und Verständnis bemüht. "Wir haben die Sorge, dass wir zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommen", sagte er nach seinem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.

Hintergrund sind die Truppenverlegungen der Nato und Russlands. Das Militärbündnis entsendet derzeit 4000 Soldaten ins Baltikum und nach Polen. Russland wiederum hat Truppen an seiner Westgrenze stationiert und will Raketen in die Exklave Kaliningrad bringen, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden können - mit einer Reichweite bis Berlin.

Angesichts dieser Entwicklungen forderte Gabriel nun konkrete Abrüstungsschritte in Europa. Dafür sei es auch wichtig, die Gespräche über einen Frieden in der Ostukraine fortzusetzen. Eine Lösung des Konflikts würde den Weg für weitere Abrüstungsmaßnahmen freimachen, sagte Gabriel. In dem Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen sind Deutschland und Frankreich Vermittler. Seit Monaten kommt die Umsetzung des zwei Jahre alten Friedensabkommens von Minsk aber nicht voran.

Lawrow wies zugleich Vorwürfe zurück, sein Land bedrohe die östlichen Nato-Mitglieder mit einer militärischen Übermacht. "Da haben wir eine andere Statistik", sagte er. Russland werde "von Nato-Waffen, von Nato-Einheiten umzingelt", sagte er. "An unserer Grenze erscheinen Bodentruppen der Nato, auch aus der Bundesrepublik Deutschland."

"Rückfall in Zeiten des Kalten Krieges"

Vor seinem Treffen mit Lawrow hatte Gabriel bereits vor einem "Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges" gewarnt. Das müsse "um jeden Preis" verhindert werden, sagte der SPD-Chef der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Zugleich verteidigte der SPD-Chef die Nato-Truppenstationierungen in Polen und im Baltikum als Reaktion auf die militärische Übermacht Russlands in der Region.

Im Laufe des Tages wollte Gabriel noch mit Präsident Wladimir Putin sprechen. Russlands Staatschef trifft sich am Mittag zudem bereits mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Thema wird der Syrien-Konflikt sein, am Abend wird zudem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Moskau erwartet.