Gabriels erste Reise als Außenminister Von Berlin nach Paris - über Goslar

Sigmar Gabriel ist immer für eine Überraschung gut. Dieser Ruf eilt ihm auch im Auswärtigen Amt voraus, wo man bis zum Dienstag nicht im Traum daran gedacht hätte, dass sie den Vizekanzler und Noch-SPD-Vorsitzenden als neuen Chef bekommen würden.

Böse Zungen hatten gelästert, Gabriel werde sicher zuerst nach Moskau fliegen. Doch bei der Wahl seiner ersten Auslandsreise gab es keine Überraschung, da setzte Gabriel die außenpolitische Tradition seines Vorgängers Steinmeier fort: Es ging nach Paris. Ungewöhnlich war allerdings der Abflugort: nicht Berlin-Tegel, sondern Braunschweig-Wolfsburg.

Braunschweig, das liegt bei Goslar, der Heimatstadt Sigmar Gabriels. Schon in seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister hat der Sozialdemokrat darauf geachtet, dass seine Familie ihn so oft wie möglich zu sehen bekommt. So fuhr er also am Freitag nach der Amtsübergabe mit Frau und Tochter zurück in den Vorharz und bestellte den Regierungs-Airbus für Samstagmorgen, 7 Uhr, auf den nächstgelegenen Flughafen, Braunschweig eben.

Das verbesserte zwar die Familienklimabilanz im Hause Gabriel, nicht aber die der rund 30 mitreisenden Beamten und Journalisten, die entweder am Vorabend oder morgens um 5 Uhr aus Berlin mit dem ICE anreisen mussten. Gabriel gab sich an Bord gnädig, er werde nicht jede Auslandsreise aus Braunschweig-Wolfsburg starten, hieß es.

Mehr Schulz als Steinmeier

Überhaupt konnte man einen sichtlich entspannten Vizekanzler erleben, der mit sich im Reinen zu sein scheint und sich offensichtlich auf das neue Amt freut. Die deutsch-französische Freundschaft liegt Gabriel nicht nur aus Staatsräson am Herzen, sondern auch persönlich. Den ersten Paris-Besuch unternahm er in der 10. Klasse mit der Abschlussfahrt der Realschule. Er habe viele Jugendgruppen nach Frankreich geleitet, sagte Gabriel, leider habe es aber nicht gereicht, um vernünftig Französisch zu lernen, sagte er bei der Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault im Außenministerium am Quai D'Orsay.

Das war aber auch nicht nötig, erstens hatte Gabriel einen Übersetzer im Ohr, und zweitens konnte der ehemalige Deutschlehrer Ayrault mühelos in die Muttersprache seines Gastes wechseln. Ayrault verband mit Frank Walter Steinmeier eine enge Freundschaft. Falls der französische Chefdiplomat es aber bedauern sollte, Steinmeier als Kollegen verloren zu haben, so merkte man es ihm überhaupt nicht an - im Gegenteil. "Es ist mir eine Freude, lieber Sigmar, dich hier zu empfangen", sagte er zur Begrüßung. Innerhalb von 24 Stunden nach seiner Ernennung nach Paris zu kommen, sei "ein Symbol, und ich danke dir dafür". Gabriel sei "eine wichtige politische Persönlichkeit in Deutschland und in Europa".

Gabriel versprach, dass er den Anfang und das Ende seiner nächsten Rede in Frankreich in der Landessprache halten wolle. Das werde eine der größten Herausforderungen für ihn als Außenminister, sagte er. Was den Inhalt seiner Worte betraf, so formulierte er so diplomatisch wie sein Vorgänger. Seine Sprache aber war weniger blutleer, darin ähnelt Gabriel mehr Schulz als Steinmeier. Nach der Debatte um einen Abbau der Sanktionen gegen Russland gefragt, hielt Gabriel sich vage. Es gehe nicht um eine Aufhebung der Sanktionen, sondern darum, wie man Fortschritte im Minsker Friedensprozess erreichen könne.

So schnell es geht nach Washington

Viel Raum in den Gesprächen mit Ayrault nahm die Frage ein, wie man mit den Populisten diesseits und jenseits des Atlantiks umgehen sollte. In Frankreich besteht die reale Gefahr, dass die Front-National-Vorsitzende Marine Le Pen im Frühjahr die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Gabriel sagte, er sehe kein Problem darin, wenn deutsche Politiker für die französischen Sozialisten oder aber auch den konservativen Kandidaten François Fillon Wahlkampf machten, um Le Pen zu verhindern. "Ich finde es normal, dass politische Parteien ihre Schwesterparteien unterstützen", sagte Gabriel. "Da müssen wir keine Komplexe haben", fand auch Ayrault.

Der neue Bundesaußenminister machte deutlich, dass er so schnell wie möglich in die USA reisen wolle - trotz oder gerade wegen Donald Trump. Sobald der designierte US-Außenminister Rex Tillerson vereidigt ist, wolle Gabriel nach Washington fliegen. "Die USA werden sich an den Werten messen lassen müssen, die sie mitentwickelt haben", sagte er.

Auch andere Antrittsreisen werden gerade geplant. Dem Vernehmen nach wird Gabriel am Dienstag die EU-Kommission in Brüssel besuchen, auch Osteuropa liegt ihm am Herzen. Allerdings wird er wegen der schwierigen Beziehungen zur aktuellen polnischen Regierung wohl Warschau meiden und zunächst kleinere Länder besuchen, wahrscheinlich das Baltikum. Und auch Moskau muss vorerst warten.

Nach drei Stunden Paris ging es mit dem A319 zurück - nach Braunschweig. Die mitreisenden Beamten beruhigten sich für die Zukunft mit der Aussicht, dass die großen Regierungsflieger des Typs A-340 nicht auf dem Regionalflughafen landen können. Die Landebahn ist zu kurz.