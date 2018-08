Erste Wahl nach Ex-Diktator Mugabe Ausschreitungen bei Protesten in Simbabwe

In Simbabwe war am Montag zum ersten Mal seit der Entmachtung des langjährigen Herrschers Robert Mugabe durch das Militär gewählt worden - doch das Land kommt damit nicht zur Ruhe. Im Gegenteil: Am Mittwoch soll es bei Protesten zu blutigen Zwischenfällen gekommen sein, berichtet etwa der britische "Guardian". Laut der Nachrichtenagentur AFP eröffneten Soldaten offenbar das Feuer auf regierungskritische Demonstranten. Dabei soll den Angaben zufolge ein Mensch ums Leben gekommen sein.

Panzer und Truppenfahrzeuge der Armee seien in der Hauptstadt Harare in den Straßen um den Sitz der Wahlkommission in Stellung gebracht worden, berichtet AFP weiter.

Bei der Präsidentenwahl waren der 75-jährige Amtsinhaber Mnangagwa - ein früherer Vertrauter Mugabes - und der 40-jährige Anwalt und Pastor Chamisa gegeneinander angetreten. Die Ergebnisse sollen nach Angaben der Wahlkommission ab Donnerstag bekannt gegeben werden. Umfragen zufolge konnte sich die Regierungspartei von Mnangagwa die Zweidrittelmehrheit im Parlament sichern. Damit kann die Zanu-PF nach Belieben die Verfassung des Landes verändern.

Chamisa warf der Regierungspartei Wahlbetrug vor. Anhänger seiner MDC blockierten einige Straßen in der Hauptstadt Harare und setzten Autoreifen in Brand. Die Polizei feuerte mit Tränengas und Wasserwerfern auf Steine werfende Demonstranten.

Auch EU-Beobachter rügten Probleme bei der Wahl. So seien die Medien parteiisch gewesen, Wähler eingeschüchtert worden, und es gebe Zweifel an der Wahlkommission. Der deutsche Chef der EU-Beobachter, Elmar Brok, sagte, er wisse noch nicht, ob die Mängel das Wahlresultat verfälscht hätten. Brok warf der Wahlkommission Voreingenommenheit vor. Außerdem sei unverständlich, weshalb die Veröffentlichung der Ergebnisse der gleichzeitigen Präsidentenwahl so lange dauere.