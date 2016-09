Simbabwes Diktator Mugabe "Es ist wahr, ich war tot"

Robert Mugabe wirkte ausgesprochen vergnügt, als er kürzlich auf dem Rollfeld des Flughafens von Harare seine Präsidentenmaschine verließ. Man könnte auch sagen: unangemessen vergnügt, mit Blick auf die Lage in seinem Land. Der Diktator von Simbabwe kam gerade von einem Gipfel in Swasiland zurück und hatte - wie schon öfter in den vergangenen Monaten - einen mutmaßlich medizinisch bedingten Zwischenstopp in den weit entfernten Arabischen Emiraten eingelegt.

Vergleichsweise offensiv fragte eine Reporterin den greisen Machthaber, was er zu den Gerüchten sage, er sei schwer erkrankt oder gar tot: "Ja, es ist wahr, ich war tot", sagte der Herrscher. "Und ich bin wiederauferstanden, wie immer." Er schob hinterher, er habe sich natürlich nur um die Uni-Angelegenheiten seiner Kinder kümmern müssen und sei darum einen - mehrere Tausende Kilometer langen - Umweg geflogen. So berichtet es der staatliche Mugabe-treue Sender ZBC auf seiner Webseite am Samstag.

Die gute Laune Mugabes passt, wie seit Jahren, nicht zur Situation im bettelarmen Simbabwe. Wütende Proteste gegen den raffgierigen Machthaber, den wirtschaftlichen Niedergang und behördliche Willkür flammen in der Hauptstadt seit Monaten immer wieder auf.

DPA Diktator Mugabe

Davon hat sich Mugabe in seinen 36 Regierungsjahren bislang kaum beirren lassen. Doch diese Demonstrationen verlaufen ein wenig anders - und für den Machthaber durchaus alarmierend. Ende vergangener Woche verbot die Polizei für zwei Wochen jeglichen Protest. Schließlich hatten sich 18 Oppositionsgruppen zusammengetan und die größten Demos gegen Mugabe seit 20 Jahren initiiert. Da sah er sich offenbar zu einer klaren Reaktion genötigt.

Am Mittwoch dann aber ein bemerkenswerter Rückschlag für den Diktator: Das Hohe Gericht hob das Protestverbot auf, weil es die Freiheitsrechte der Bürger beschneide und formelle Fehler aufweise, berichtete die BBC. Die Opposition legte umgehend wieder los.

Neben vielen Bürgern Simbabwes fragen sich inzwischen auch ehemalige Weggefährten und Militärs, wie lange sich der mehrfach schwer erkrankte Herrscher noch halten kann. Konkurrenten wittern bereits ihre Chance. Einige alte hochrangige Veteranen aus dem Unabhängigkeitskrieg sollen dem Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa die Treue geschworen haben, berichtet Bloomberg News und zitiert anonym vier Mitglieder des Politbüros der Regierungspartei Zanu-PF.

Jüngere Militärs hielten hingegen weiterhin zu Mugabes Gattin Grace, die mangels Alternative zumindest von Mugabe und einem Teil der Zanu-PF als mögliche nächste Präsidentin gehandelt wird.

Außerdem soll Mugabes frühere Weggefährtin Joice Mujuru, die er eigentlich zur Nachfolgerin aufbauen wollte, zuletzt Mugabe-Gegner um sich geschart haben. Mujuru ist beliebt und will bei den Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren gegen Mugabe antreten.

Die Opposition geht weiter zu Tausenden auf der Straße, die Gegner in der eigenen Partei schließen die Reihen. Es könnte tatsächlich sein, dass nicht Mugabes Tod, sondern eine Revolte - ob von unten oder von oben - seiner brutalen Regentschaft ein Ende setzt.