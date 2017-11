Mugabe-Widersacher in Simbabwe "Das Krokodil" ist offenbar zurück

Nach seiner Entmachtung als Vize-Präsident verließ Emmerson Mnangagwa Simbabwe. Doch seit dem Putsch im Land, mit dem die Generäle Präsident Robert Mugabe offenbar zum Rücktritt bewegen wollen, fällt immer wieder der Name von Mnangagwa, wenn es um die Präsidentennachfolge geht - er soll sich bereits im Land befinden.

"Ja, er ist zurück", hieß es am Freitag aus Mnangagwas Umfeld. Bisher war unklar, wo sich Mnangagwa aufhält, spekuliert wurde unter anderem über Südafrika.

Mnangagwa, genannt "das Krokodil", hat einen guten Draht in die Armee. Es gilt als denkbar, dass der Putsch in seinem Namen angezettelt wurde. Über Jahrzehnte war er Mugabes Mann fürs Grobe, er soll die Ermordung von Tausenden Oppositionellen befohlen haben.

Die Armee hatte Präsident Mugabe am Mittwoch unter Hausarrest gestellt, nachdem sich der Machtkampf um die Nachfolge nach der Entlassung von Mnangagwa zugespitzt hatte. Verschärft wurde die Lage durch die Präsidentschaftsambitionen von Mugabes Ehefrau Grace, die von der Armee strikt abgelehnt wird.

Es ist durchaus denkbar, dass Mnangagwa in Kürze in Harare aus einem Flugzeug steigt und sich zum Staatschef erklärt. Oder dass die Armee Mugabe zwingen will, selbst seinen Rücktritt zu erklären.

Unterdessen meldete das Militär des Landes die Festnahme mehrerer Vertrauter Mugabes. "Wir haben einige der Kriminellen gefasst, andere sind derweil noch auf freiem Fuß", erklärte das Militär.

Die Militärführung erklärte weiter, dass sie mit Mugabe über die nächsten Schritte spreche. Man werde die Bevölkerung informieren, sobald das Ergebnis der Gespräche feststehe.